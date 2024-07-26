潮行GBA：八達肇慶 湖石懷古

明報記者 司徒聰穎

星湖風景名勝區由位於端州區的七星岩景區及位於鼎湖區的鼎湖山景區組成，1982年躋身國家首批44個國家重點風景名勝區；2020年入選國家5A級（最高級別）旅遊景區。其中七星岩更有「嶺南第一奇觀」、「人間仙境」等美譽。

七星岩因7座石灰岩峰排列像北斗七星而得名。景區由「五湖、六崗、七岩、八洞」組成，面積8.23平方公里，多為岩峰、湖泊、溶岩地貌，有湖光岩影、古樹溶洞、寺廟等景點；包括在全嶺南保存最多、最集中的摩崖石刻，最古老者是唐代著名文豪兼書法家李邕的《端州石室記》，有逾千年歷史。此後歷代名人雅士都「到此一遊」，如唐代李紳，宋代包拯、明代俞大猷、清代黎簡都留下大量詩文或題名。

摩崖石刻的刻文不單有漢字，還有藏文和西班牙文，李邕《端州石室記》旁還刻有4行拉丁字母。景區講解員表示，景區7年前邀請各界文人破譯，惟其所屬語言、意思等仍未破解，「有的說是拉丁文，也有的說第三行字是古馬來西亞一個老城市的名字，第一二行是兩名來此遊歷的學者名字，結合起來就是到此一遊的意思，但均未能證實」。

除了石刻，湖面上按季節「變裝」的落羽杉林也是勝景。遊客可沿棧橋漫步，篩過林葉的陽光配上人工噴霧，營造出一樣氛圍；穿過杉林則是桃花島，有530多株桃花和20多棵梨花，每年1月至3月最適宜觀賞。此外，景區還有馴養國家一級保護動物丹頂鶴的星湖濕地丹頂鶴生態園，2003年10月開園，除了丹頂鶴，還馴養蓑羽鶴、雁鵝、鴛鴦、火烈鳥等，遊客可在觀鳥平台和觀光棧道近距離觀賞。

據肇慶星湖風景名勝區七星岩管理處票務管理科科長謝暉表示，近年高鐵開通、城際鐵路伸延，使港澳旅客增加，今年景區已接待近10個港澳研學團。

七星岩景區附近的宋城路為肇慶市中心主幹道，也是蜿蜒鬧市中的千年古城牆所在。古城牆始建於宋皇祐年間，故又名宋城牆。牆內最初為土城，後擴建為磚城，周長2.8公里，先後在明清、民國及現代多次修繕，城牆大部分保存完整，牆上磚塊規格有30種以上，是內地為數不多、廣東僅存的宋代磚城牆，也是古代嶺南城防的代表，2001年列入第五批全國重點文物保護單位。

仙境七星岩

地址：肇慶端州區七星路1號

開放時間：上午8時至晚上6時

門票價格：全票70元人民幣、半票35元人民幣（6至18歲、61至69歲）

購票方式：微信小程序「一鍵遊星湖」，或現場購票

交通：•高鐵肇慶東站轉的士或網約車，車程約45分鐘

•灣區地鐵廣佛肇段肇慶站，轉乘的士或網約車，車程約15分鐘

千年宋城牆

地址：肇慶端州區宋城路

開放時間：上午8時至下午5時30分

門票價格：免費

購票方式：微信小程序「一鍵遊星湖」，或現場購票

交通：•高鐵肇慶東站轉的士或網約車，車程約50分鐘

•灣區地鐵廣佛肇段肇慶站，轉乘的士或網約車，車程約15分鐘