最長流感季28周終結 衛署歸因病毒轉變

全季790死 6宗兒童

中心稱，本港1月中旬踏入冬季流感季節後，流感活躍程度持續上升，於4月下旬至5月下旬升至高峰，其後逐漸回落。最新監測數據顯示，截至本月20日的一周，公共衛生化驗服務處蒐集的呼吸道樣本中，流感陽性比率為5.16%，流感相關入住公院比率為每一萬人口0.23，分別低於9.21%和每一萬人口0.25基線水平，顯示流感季節已完結。

最新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，本季流感季節期間錄得1167宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，包括790宗死亡；兒童流感嚴重併發症或死亡個案有32宗，包括6宗死亡。

學校外展接種准自選注射或噴鼻

2024/25年度季節性流感疫苗接種於今年稍後展開，衛生署稱正積極籌備，將透過多項措施提高學童接種率。該署稱考慮各界意見及可行性後，今年度季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃的疫苗選項會更有彈性，幼稚園和幼兒中心可於同一或不同外展活動選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。學校亦可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」計劃，邀請醫生到校提供注射式滅活及噴鼻式減活季節性流感疫苗。

中心亦提醒，鑑於本地新冠病毒活躍程度上升，市民應繼續保持個人、手部和環境衛生，強調接種疫苗可有效預防嚴重個案。