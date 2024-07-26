上司不滿擅放補假 揭總督察涉呃OT

被告為沙田警區前助理分區指揮官（行政）葉春榮。控方傳召葉的上司時任沙田警區分區指揮官馬勝遠作供，他稱警方於反修例期間以「踏浪者行動」應對，包括在警署受襲時採取「保衛警署」行動，被告有份參與並返早更，主要負責行政。馬供稱，被告通常工時約9個半小時，OT須由馬提早批核。

上司謂無要求OT 行動中途突然當值「古怪」

控方引述，被告同年8月7及8日通宵OT，馬稱「我無指示被告係嗰段時間返工」，他沒批准被告OT，且沙田警署無啟動保衛行動。馬又確認，9月6日工作期間不見被告並懷疑他缺勤，繼而調查。當日馬收到被告申領OT表格，雖然他不信納資料正確，但為免被告刪除表格毁滅證據，遂在電腦系統簽署。

馬在盤問下稱，9月6日警區副指揮官到沙田警署出席頒獎典禮，被告曾與同袍對調返早更，馬致電被告方知他放補假，馬不滿被告「無問到我」就休假。同日，馬發現被告申領OT表有問題，而被告的流水簿申報更分未經批准，例如被告報稱「保衛警署」行動途中即8月30日凌晨零時才突然當值，馬形容很古怪。馬隨即向警區副指揮官匯報被告「失更」及可疑申領。

申報「保衛警署」行動 同袍指無角色無去早會

雜項調查小隊指揮官高級督察陸穎（音譯）作供稱，同年約6月起沙田警署屢被包圍，遭人投擲石頭及汽油彈，情况恐怖。但被問及「踏浪者行動」內容時，她拒絕回答，稱不肯定自己回答與警方立場一致，又說事隔5年已忘記。曾接受手術的陸稱，最近5年經歷生死，導致記憶欠佳，其間一度拭淚。

陸接受盤問時不認同被告關心同袍的福祉士氣，稱被告在「踏浪者」保衛警署行動無角色，亦沒出席早會，列席早會並非陸的常規職務，反而陸近乎每天開會。陸稱，若被告關心同袍，就不會讓她那麼辛苦。陸又說，於早會被上級問到其他人身在何方，「我唔識答defendant（被告）喺邊」。

【案件編號：STCC1716/23】