寓所變太空油工場 3男女被捕

被捕兩男一女年齡24至29歲，當中一對29歲男女為同居情侶，兩男則為朋友。3人涉嫌管有第一部毒藥被捕，由探員帶署扣查。所有被捕人已獲准保釋候查，8月下旬須向警方報到。

將軍澳警區特別職務隊主管區啟倫督察表示，根據線報及深入調查，警方周二在康城路展開反毒品行動，截查兩名分別29歲及24歲男子，其中一人被搜出100粒含「依托咪酯」、俗稱「太空油」的電子煙彈。探員將兩人帶至附近寓所搜查，在單位搜出215克粉狀「依托咪酯」、687粒含有「依托咪酯」的電子煙彈，以及用作將粉狀「依托咪酯」製成煙彈的材料及工具，包括電磁爐、金屬鍋、電子磅、煙油及大量電子煙彈殼。兩男子涉管有第一部毒藥被捕。探員周三再拘捕29歲女子，她為涉案單位租客。據悉，「太空油」煙彈網上售價約1000元。

警方表示，「依托咪酯」是靜脈麻醉藥物，常用於手術過程誘導和維持麻醉狀態，以及其他需要鎮靜的醫療程序，於中樞神經系統產生鎮靜和催眠效果，必須由醫護人員在受控的醫療環境透過靜脈注射給予患者。濫用「依托咪酯」會產生頭暈、站立不穩等情况，嚴重會影響情緒及思維甚至令呼吸暫停。