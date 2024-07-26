事後採改善措施 掛牌列姓氏牀號

【明報專訊】案發後廣華醫院採取相關改善措施，包括編配牀號、更新監察慢性阻塞性肺病者的指引，以及將於急症室裝設病人追蹤系統等。廣華醫院急症室部門主管稱，醫管局急症室分流指引列明各級別病人輪候見醫生的時間，惟院方難向病人承諾見醫生後等待上病房的時間，「好可惜冇……（輪候上病房時間）要取決於好多嘢」，包括病房大小、病人數量及突發狀况等。
廣華醫院急症室部門主管陳東寧稱，案發後院方替輪候上病房的病人掛起牀頭牌，列明病人姓氏及為其編配的牀號。而廣華醫院擴建後，急症室的輪候病牀會設於護士站附近，方便尋找及觀察病人。陳續稱，醫護以往依靠牌板工作，現則可於電子系統查看病人牀號及服藥紀錄等。
急症室擬設追蹤系統
現為副顧問護師的李辰飛稱，廣華醫院現時準備在急症室裝設病人追蹤系統及電子圍欄，院方會分發手帶予高危病人，以無線射頻辨識（RFID）及藍牙追蹤病人位置。李又以「哈利波特嘅魔法地圖」形容系統，當病人離開急症室大門，就會觸發圍欄警報。
死因裁判官林希維關注，第三類「緊急」病人似乎最常出現「需要搵（但）搵唔到」，若所有第三類病人均戴上手帶，能否協助院方運作？李稱，第三類病人佔整個急症室的四至五成，若警報系統經常響起，會造成「狼來了」效果。