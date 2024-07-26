事後採改善措施 掛牌列姓氏牀號

廣華醫院急症室部門主管陳東寧稱，案發後院方替輪候上病房的病人掛起牀頭牌，列明病人姓氏及為其編配的牀號。而廣華醫院擴建後，急症室的輪候病牀會設於護士站附近，方便尋找及觀察病人。陳續稱，醫護以往依靠牌板工作，現則可於電子系統查看病人牀號及服藥紀錄等。

急症室擬設追蹤系統

現為副顧問護師的李辰飛稱，廣華醫院現時準備在急症室裝設病人追蹤系統及電子圍欄，院方會分發手帶予高危病人，以無線射頻辨識（RFID）及藍牙追蹤病人位置。李又以「哈利波特嘅魔法地圖」形容系統，當病人離開急症室大門，就會觸發圍欄警報。

死因裁判官林希維關注，第三類「緊急」病人似乎最常出現「需要搵（但）搵唔到」，若所有第三類病人均戴上手帶，能否協助院方運作？李稱，第三類病人佔整個急症室的四至五成，若警報系統經常響起，會造成「狼來了」效果。

（死因研訊）