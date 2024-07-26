等上房亡漢 工友曾查手帶「似正睡」 法醫料發現時已死數句鐘

另一工友稍後亦曾查 未察狀態

案發當晚當值的工友廣華醫院急症室前3A級運作助理袁玉卿、外判工友盧德生出庭作供。袁於2021年2月26日晚上10時50分接更，當時沒聽到尋找事主黎若忠（終年63歲）的「嗌咪」聲，但不排除是因離開了急症室範圍而沒聽到。閉路電視片段顯示，袁曾於翌日凌晨零時25分上前檢查事主手帶，她解釋稱當時正尋找另一病人，發現事主不是要找的病人便離去，當時看到事主狀似「瞓緊覺」。

護士後兩次嗌咪 無人查手帶

片段顯示，事主約於晚上10時24分被人推離位置，20分鐘後推回原位。當晚約10時半上班的盧稱，看見有病人被推出走廊遂上前協助，但他不知那人是事主。翌日凌晨2時許，盧亦因尋找病人而檢查事主手帶，但他沒留意其狀態。盧稱，一般而言「行晒一圈」找病人會花5至6分鐘。庭上再播放26日晚上11時20分及48分，即約於護士第二及三次「嗌咪」尋人後的片段，發現兩次「嗌咪」後10分鐘均無人檢查事主手帶。

案發時任職廣華醫院資深護師的李辰飛供稱，現已離職的護士陳源笙27日清晨約5時經過發現事主，因見其神情呆滯、上前拍他也無反應，檢查維生指數後發現已無呼吸脈搏。替事主急救的廣華醫院急症室駐院醫生伍慶賢稱，事主當時無任何生命迹象、瞳孔對光沒反應、下顎僵硬、體溫約33.7度，急救後於5時17分證實死亡。

急症醫：病發無人陪 未必能察

醫管局代表大律師文嘉樂詢問伍，事主患慢性長期肺病，病發有否明顯徵狀？伍稱，有些病人表現得「好辛苦」，有些則會狀似睡着、說不出話；發病可以很突然，亦可漸漸變差，若病發時無人陪伴，未必能察覺得到。

法醫：未驗出癌 不影響死因

解剖事主的法醫英浩雲稱，事主肺部分別重934及1053克，可見因有廣泛嚴重纖維化而變重，氣道有中度厚度的黏液阻塞，亦有慢性長期肺病迹象。英考慮到臨牀醫療紀錄及驗屍結果，事主被發現時出現屍斑、屍僵及體溫下降，相信實際死亡時間與5時17分有差距。早前有證人稱事主確診肺癌，解剖報告則無驗出患癌。英稱，解剖在檢驗癌症方面有極限，但即使事主患肺癌亦不影響死因。研訊今續 。

【案件編號：CCDI 159/21】

明報記者

（死因研訊）