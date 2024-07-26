 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

等上房亡漢 工友曾查手帶「似正睡」 法醫料發現時已死數句鐘

【明報專訊】患肺病的六旬漢3年前到廣華醫院覆診，因咳血需住院觀察，其後在急症室等候上病房期間死亡，死因研訊昨繼續。有醫院工友曾檢查事主手帶，發現不是要找的人後離去，稱當時事主似睡覺。剖驗遺體的法醫判斷，直接死因為慢性支氣管炎、肺氣腫、矽肺病連帶廣泛嚴重纖維化，曾患肺結核是加速死亡的因素，估計事主在清晨被發現時已離世最少兩小時，最多5至6小時。

另一工友稍後亦曾查 未察狀態

案發當晚當值的工友廣華醫院急症室前3A級運作助理袁玉卿、外判工友盧德生出庭作供。袁於2021年2月26日晚上10時50分接更，當時沒聽到尋找事主黎若忠（終年63歲）的「嗌咪」聲，但不排除是因離開了急症室範圍而沒聽到。閉路電視片段顯示，袁曾於翌日凌晨零時25分上前檢查事主手帶，她解釋稱當時正尋找另一病人，發現事主不是要找的病人便離去，當時看到事主狀似「瞓緊覺」。

護士後兩次嗌咪 無人查手帶

片段顯示，事主約於晚上10時24分被人推離位置，20分鐘後推回原位。當晚約10時半上班的盧稱，看見有病人被推出走廊遂上前協助，但他不知那人是事主。翌日凌晨2時許，盧亦因尋找病人而檢查事主手帶，但他沒留意其狀態。盧稱，一般而言「行晒一圈」找病人會花5至6分鐘。庭上再播放26日晚上11時20分及48分，即約於護士第二及三次「嗌咪」尋人後的片段，發現兩次「嗌咪」後10分鐘均無人檢查事主手帶。

案發時任職廣華醫院資深護師的李辰飛供稱，現已離職的護士陳源笙27日清晨約5時經過發現事主，因見其神情呆滯、上前拍他也無反應，檢查維生指數後發現已無呼吸脈搏。替事主急救的廣華醫院急症室駐院醫生伍慶賢稱，事主當時無任何生命迹象、瞳孔對光沒反應、下顎僵硬、體溫約33.7度，急救後於5時17分證實死亡。

急症醫：病發無人陪 未必能察

醫管局代表大律師文嘉樂詢問伍，事主患慢性長期肺病，病發有否明顯徵狀？伍稱，有些病人表現得「好辛苦」，有些則會狀似睡着、說不出話；發病可以很突然，亦可漸漸變差，若病發時無人陪伴，未必能察覺得到。

法醫：未驗出癌 不影響死因

解剖事主的法醫英浩雲稱，事主肺部分別重934及1053克，可見因有廣泛嚴重纖維化而變重，氣道有中度厚度的黏液阻塞，亦有慢性長期肺病迹象。英考慮到臨牀醫療紀錄及驗屍結果，事主被發現時出現屍斑、屍僵及體溫下降，相信實際死亡時間與5時17分有差距。早前有證人稱事主確診肺癌，解剖報告則無驗出患癌。英稱，解剖在檢驗癌症方面有極限，但即使事主患肺癌亦不影響死因。研訊今續 。

【案件編號：CCDI 159/21】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕肺癌 死因研訊 急症室 廣華醫院

上 / 下一篇新聞

泥頭車司機站近 挖泥機轉動夾斃 工會質疑無圍封作業範圍 發展局：停承建商投標資格
泥頭車司機站近 挖泥機轉動夾斃 工會質疑無圍封作業範圍 發展局：停承建商投標資格
田北辰：用簡單科技 很多意外可避
田北辰：用簡單科技 很多意外可避
3部門遏炒場 維園網球場拘3人 包括一外傭
3部門遏炒場 維園網球場拘3人 包括一外傭
馬會收回「和波」派彩 有戶口變負數
馬會收回「和波」派彩 有戶口變負數
黎案裁表證成 11月自辯 辯方案情料需30天
黎案裁表證成 11月自辯 辯方案情料需30天
李偕顧問團午餐會 商界關注高利率北上消費
李偕顧問團午餐會 商界關注高利率北上消費
烏促防俄藉港避制裁 港府：嚴遵聯國議決
烏促防俄藉港避制裁 港府：嚴遵聯國議決
誨人卅八載 蘇炳輝將卸任津小議會主席 陰晴縱不定 續守教育之美
誨人卅八載 蘇炳輝將卸任津小議會主席 陰晴縱不定 續守教育之美
津小調查揭來年逾90校縮班
津小調查揭來年逾90校縮班
國民教育不應一味唱好 情感正或反「終看學生」
國民教育不應一味唱好 情感正或反「終看學生」
研究：躁鬱者子女社交焦慮風險高5倍
研究：躁鬱者子女社交焦慮風險高5倍
疑翻艇墮海 六旬漢溺斃
疑翻艇墮海 六旬漢溺斃
工總總商會倡港多吸東盟學生 利人才交流 稱港科研吸引但推廣不夠 畢業將成橋樑助拓市場
工總總商會倡港多吸東盟學生 利人才交流 稱港科研吸引但推廣不夠 畢業將成橋樑助拓市場
東盟創科冒起 成港專業服務商機
東盟創科冒起 成港專業服務商機
事後採改善措施 掛牌列姓氏牀號
事後採改善措施 掛牌列姓氏牀號
寓所變太空油工場 3男女被捕
寓所變太空油工場 3男女被捕
區會委163增選委員 15%區選落選 黃守東宋芝齡獲委 民署：用人唯才
區會委163增選委員 15%區選落選 黃守東宋芝齡獲委 民署：用人唯才
工會接逾10地盤500工人欠薪求助
工會接逾10地盤500工人欠薪求助
寶馬1.4萬客資料外泄 通報私隱署一周後公布
寶馬1.4萬客資料外泄 通報私隱署一周後公布
上司不滿擅放補假 揭總督察涉呃OT
上司不滿擅放補假 揭總督察涉呃OT
村屋檢3700萬元大麻花 兩男控販毒今提堂
村屋檢3700萬元大麻花 兩男控販毒今提堂
涉濫發免針紙控取用電腦 醫生准百萬元保釋
涉濫發免針紙控取用電腦 醫生准百萬元保釋
最長流感季28周終結 衛署歸因病毒轉變
最長流感季28周終結 衛署歸因病毒轉變
潮行GBA：八達肇慶 湖石懷古
潮行GBA：八達肇慶 湖石懷古
灣區手記：刺客變無客 ／文：尚東美
灣區手記：刺客變無客 ／文：尚東美
【Emily】巴奧港將免費搭九巴一年 可為巴士命名 楊潤雄飛抵巴黎 領通行證好興奮
【Emily】巴奧港將免費搭九巴一年 可為巴士命名 楊潤雄飛抵巴黎 領通行證好興奮
【Emily】陳智思重遊母校 讚玫瑰崗100分
【Emily】陳智思重遊母校 讚玫瑰崗100分
【Emily】暑期金多寶下周二攪珠 頭獎可達5000萬
【Emily】暑期金多寶下周二攪珠 頭獎可達5000萬
【Emily】數字政策辦公室成立 設3科別
【Emily】數字政策辦公室成立 設3科別
【Emily】校園室內數碼地圖 恒大提供精準導航 首間教育機構應用
【Emily】校園室內數碼地圖 恒大提供精準導航 首間教育機構應用
【Emily】中央政府足球賽 港澳辦隊丙組奪冠
【Emily】中央政府足球賽 港澳辦隊丙組奪冠