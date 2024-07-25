【Emily】氫鐵屯門試車 鐵迷凌晨捕獲

鐵迷：埋站刮爛測試用發泡膠

港鐵回覆Emily，證實氫能列車喺車廠同喺非行車時間嘅路面作驗收程序，當中唔涉及氫能源，又話要等攞到政府有關氫能運作嘅審批後，今年內會透過路面行駛蒐集數據，評估氫能作為港鐵網絡潔淨能源選擇嘅可行性同潛力。

首度駛出街嘅列車披上以綠白色為主色嘅拉花貼紙，並印有「探索氫能應用」標語。網民噚日凌晨睇見列車由兩架第五期輕鐵牽引，由車廠開出試行，途經建安、銀圍、鳴琴及青山村，最後返車廠。網民發現，喺到達測試正式起點銀圍站時，車門下方用嚟測試限界嘅發泡膠粒損毁，膠粒殘骸散落沿途路軌。由於仲依附喺車身上嘅發泡膠切口齊整，車迷認為係畀車站嘅空隙填充膠條（Gap filler）刮爛。至於係咪於試車期間有刮爛發泡膠情况，港鐵就無回應。

呢一系列低地台列車由港鐵租用，上月27號抵港。港鐵徵得政府氫能源跨部門工作小組同意，以非載客形式試驗列車以作研究用途。