車牌識別可疑車 檢10刀拘兩人

新界南總區交通部執行及管制組前日上午8時許在青衣青葵公路巡邏時，透過車牌識別系統偵測到一輛私家車行車證過期，截停調查。當時私家車由男司機駕駛，載有一女乘客，警員車尾箱檢獲10柄牛肉刀、10件黑色外套及7對防滑手套，同時檢獲兩張屬於他人的銀行卡；女乘客身上搜出小量K仔及可卡因，並揭發男司機正停牌，亦未能通過藥駕測試。被捕男女均38歲，情侶關係，涉藏有攻擊性武器、盜竊、停牌期間駕駛、藥駕、藏有危險藥物等罪名被捕。案件交由葵青警區反三合會行動組跟進。

新界南交通部執行及管制組特遣隊高級督察魏嘉豪表示，警方一直廣泛使用自動車牌識別系統逾20年，2022年引入新一代，新界南總區交通部大部分警車均裝設相關系統，24小時全天候在區內巡邏及執法。系統可識別有問題的車輛，包括未獲發牌、登記車主被取消駕駛資格的車輛。過去3個月已掃描逾11萬輛，拘捕72名司機，涉違反交通條例及刑事罪行。