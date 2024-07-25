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港聞二

C15+議員倡建創科課程體系 打造「香港影城」

【明報專訊】立法會「C15+」12名議員昨日就《施政報告》各自向特首提出建議，其中不少建議涉及教育和旅遊界，如選委界議員鄧飛建議政府成立「中央學歷公證中心」，讓院校、僱主可透過平台核實學歷，減省院校各自查證的費用。選委界議員黃錦輝冀成立「創科人才發展督導委員會」，協助制定創新科技相關的課程體系。議員林素蔚和梁文廣分別提議建立「香港影城」及打造「影視文化歷史街區」。

倡設中央公證中心查學歷

身兼教聯會副會長的鄧飛表示，鑑於近期發生高等院校的假學歷事件，建議參考內地教育部轄下的學歷中心，成立「中央學歷公證中心」，統一查證，各院校只需繳交行政費。他認為各院校有能力自行查證，但個別院校或需負擔較貴費用，院校亦無共享資料。

黃錦輝則建議設立跨部門的「創科人才發展督導委員會」，由政務司長或副司長領導，與教育局合作，共同制訂並定期更新創新科技相關課程體系。至於創科發展方面，他提議制訂人工智能策略、推「沙盒」測試，促進知識產權發展等。

旅遊發展方面，身兼「A4聯盟」成員的梁文廣建議將舊油麻地警署，連同附近的果欄、廟街打造成「影視文化歷史街區」。他說舊油麻地警署吸引不少遊客「打卡」，「點解星期六日只係出售紀念品就算？」他認為應善用舊警署活化該區。

果欄一帶可建影視文化區

「A4聯盟」另一成員林素蔚提議打造「香港影城」，宣揚本港歌影文化，如展示《九龍城寨之圍城》場景，設張國榮、李小龍等明星作品陳列館，甚至以觀光車重現電影場景。

（施政報告前瞻）

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