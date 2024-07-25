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港聞二

曾參與復仇者鐵達尼CG製作 數字王國將駐科學園 稱星先招手信港實幹

【明報專訊】有份製作《鐵達尼號》、《復仇者聯盟》系列電影電腦特效（CG）的荷李活視覺特效製作公司「數字王國」將進駐科學園。行政總裁謝安昨表示，不同地方曾招手，新加坡「最快最積極」，香港則「不會好像天天等着要請你過來」，稱終落戶香港因政府和科學園「做實事」，並向他強調公司不受地緣政治影響。數字王國擬於2029年底前投入約2.04億元，招聘和培育不少於40名人才。

市值19.3億 去年虧損擴

數字王國（0547）於2013年在港「借殼上市」，業務主要向大型電影製作室及廣告客戶提供視覺特效製作及後期製作服務，目前市值19.3億元。翻查業績，公司去年蝕3.95億元，較2022年擴大91%，主要因去年錄得一筆1億元無形資產減值的虧損。

數字王國昨舉行啟動禮，稱將進駐香港科學園，設立國際創新研發中心。被問落戶香港前曾否考慮其他地方，謝安稱多地曾招手，包括馬來西亞、中東，「最快最積極的是來自於新加坡」，香港則令他覺得「不會好像天天等着要請你過來」。他說最終落實來港，因為科學園和創科局長孫東「真的是做事情的人」，並反覆向他表示香港不受地緣政治影響，讓他可真正謀求公司發展。謝安讚香港給人「家」的感覺，官員態度亦謙虛不官僚。

謝安說，香港作為國際金融中心和全球貿易樞紐，有中西文化交匯的優勢，希望「將東方荷李活帶回來」。他稱團隊決定將儲備30年的數碼資產和版權帶來港，在科學園展開機器學習和深度學習項目，用科技幫助香港電影市場。

冀港建人工智能研發中心

數字王國稱將進一步研發「AI虛擬人」、視覺特效、人工智能影片製作等技術，冀提出5個香港專利申請案，推動香港成為國際人工智能及AI虛擬人技術的研發中心。公司又盼將「AI虛擬人」技術延伸至銀行、教育、長者服務等範疇。孫東稱，科技園與數字王國合作標誌着數碼娛樂重要里程碑，相信結合各界努力，能為本地電影注入新動力。

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