打擊送外賣黑工 拘44人檢37電動單車

同鄉朋友借出帳戶 料不涉金錢交易

警方早前調配警員在油尖旺、深水埗及九龍城區截查使用電動單車外賣員，以涉嫌禁止接受僱傭工作、駕駛未有登記車輛、無有效執照駕駛、無有效第三者保險下駕駛等拘捕37人，當中36人是持行街紙的非華裔人。另以涉嫌串謀詐騙，拘捕一本地男子及6名非華裔男子，涉借出外賣平台帳戶予非法勞工。警方行動中檢獲37輛電動單車。

警方稱，電動單車時速可達50公里；已與本地外賣平台聯繫，改善註冊及登錄機制的漏洞，希望從源頭堵截相關非法行動。警方提醒將外賣平台帳戶借給非法勞工使用，等同協助及教唆非法勞工從事非法工作，刑責相同。

戶戶送發言人表示，知悉執法部門的最新行動，並一直與有關部門緊密合作。如發現任何違規，會即時終止帳戶。foodpanda回覆稱，一直全力配合有關當局的調查和行動，並重申平台絕不允許非法或違例工作。Keeta表示，如收到政府部門查詢，會按平台送遞員的配送服務指引處理，如證實違反指引，會按嚴重程度發警告、限制接單或封鎖帳戶等。