肺癌漢廣華等上房亡 護士：病房迫爆 三嗌咪無人應

事主黎若忠（終年63歲）2021年2月26日下午入廣華醫院，翌日清晨死亡。研訊在死因裁判官林希維席前處理，事主妻子及子女3人到庭聆訊；醫管局為利害關係方。

妻質疑遲通知事主危殆 院方：致電無人聽

庭上讀出事主病歷，他自2011年起被診斷患有肺積塵及栓塞，需定期到廣華醫院覆診及服藥，2019年起需使用氧氣機協助呼吸，2021年1月確診肺癌，同月跌倒受傷後一度住院。事主妻子劉小平供稱，丈夫生前為地盤工人，因病退休10年，二人育有兩子一女。劉指他跌傷出院後大部分時間臥牀，後於2月26日覆診前一兩天咳出帶有鮮紅色血的痰。

劉憶述當天由肺積塵協會義工李長蘭陪伴丈夫覆診，她約於下午2時許收到李的來電，告訴她丈夫需入院。劉稱，丈夫被分流為第三級「緊急」病人，躺在抬牀上等待上病房；急症室醫生約於4時半接見事主後，再喚他們等待。其後，劉兩度詢問護士什麼時候才能上房，護士均稱「好多人你等下啦」，直至晚上8時，丈夫着她先回家。她回家後再致電丈夫，第一次接通但事主沒有回應、背景有護士說話的聲音，第二次則沒有接通。

護士接更時 病人牌板已簽署「結案」

翌日凌晨，劉收到院方來電稱她丈夫「就嚟唔得」，她隨即與兩名兒子趕到醫院，但當時丈夫已離世。劉質問為何院方沒有及早通知，對方稱曾致電事主及她，均無人接聽。

廣華醫院護士范敏賢供稱，事發當日晚上11時50分接更時，得知同事找不到事主，便再「嗌咪」喚事主前來病房，並叫工友幫忙尋人，惟仍不見事主蹤影，她遂把病人牌板放在「消失（disappear）」一欄，繼續其他工作。根據牌板紀錄，護士曾在6時許檢查事主的生命表徵，其後分別於10時半及11時20分「嗌咪」、着工友幫忙尋人，范接更時醫生已簽署「結案（closed file）」。

范稱，醫護須定期檢查病人生命表徵，不時會有病人離開醫院，若「嗌咪」4次後仍無人前來，醫生就會結案，但護士仍會保留牌板一段時間；等候上病房時，病人一般會留在觀察病房，惟案發時病房爆滿，遂把病人安置在大堂及走廊，放置方式無特別章法。

官問提示器助找病人否 護士：唔知幫到幾多

林官詢問范，若院方提供類似「取餐器」的提示器予病人掛在頸上，「嗌咪」尋找病人時會響、閃燈及震動，會否有助尋人；范起初回答「啲人唔會咁乖坐定定」，又指病人可用「HA Go」手機應用程式看到叫號，其後稱提示器「可能幫到，唔知幫到幾多」。

【案件編號：CCDI 159/21】

明報記者

（死因研訊）