青年參與和你Sing 事隔4年控集結

2020年國安法生效前示威

逾百人聚集 被告展示港獨旗

被告李君濓（現20歲，報稱學生）。案情顯示，有人因應《港區國安法》於2020年6月30日晚上11時起生效，同日在觀塘APM商場發起「和你Sing」示威活動，警方調派便衣警員到場觀察。晚上6時，逾100名示威者在商場中庭及1至2樓間聚集，他們叫喊政治口號、揮舞旗幟及呼籲公眾參與翌日的遊行活動。

約10分鐘後，警方進入廣場內警告示威者正參與非法集結，要求他們離開，但遭到無視，其間有便衣警員目睹被告身處現場，展示一幅寫有「香港獨立」的藍色旗，同案被告蔣焯生、黃楚婷及張仲綸在他附近叫口號及揮舞其他旗幟。便衣警員現身拘捕4人，被告在警誡下保持緘默。同年12月，被告拒絕警方的保釋，至今年7月15日被告返港後重新被捕。

翻查資料，蔣、黃及張先後承認非法集結，同被判囚8周。

另外現年23歲的送貨員李兆聰涉於2020年七一在銅鑼灣阻撓警員拘捕同行女子，被控阻差辦公罪，原審被裁定表證不成立，當庭釋放。事隔一年半，律政司以案件呈述上訴得直，高院發還案件換官重審。案件昨在沙田裁判法院提訊，被告暫毋須答辯。辯方申請押後以待和控方磋商，案件押後至8月22日再訊。

【案件編號：KTCC 1380、STCC 2837/24】

（反修例風暴）