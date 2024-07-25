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港聞

港聞二

警署文書指被告指示「claim足150小時」 涉反修例呃OT 退休總督察否認行為失當

【明報專訊】56歲退休總督察涉於2019年8月七度訛稱處理反修例運動的「踏浪者行動」騙取逾時工作津貼，被控公職人員行為失當等8罪。他不認罪昨在沙田裁判法院受審。時任雜項調查小隊指揮官供稱，曾獲被告指示為他「claim足150粒（鐘）」，指揮官提及案發時沙田警署遭受攻擊，他們需要在警署防守或到沙田市中心執勤，工時很長並不穩定。

被告葉春榮否認1項公職人員行為失當罪，以及7項代理人使用虛假文件欺騙主事人的交替控罪。案發時在沙田警署總務室文書助理的警員葉志雄作供指，他的職責包括為被告輸入逾時工作紀錄申請，被告會交低寫有時間和原因的告示貼予葉，並口頭指示他依此記錄，若被告沒提供告示貼，葉則會寫下資料在白紙上。之後葉翻查流水簿及按照被告指示在電腦填寫申請表。

被告指他人可登入申領系統

未能確認資料有否被更改

庭上引述，葉填寫涉案7次紀錄為2019年8月7至23日，其中5次時數為7.5小時至12小時50分鐘不等，餘下兩次分別長達24小時及26小時59分鐘，主要集中在晚上（見表）。葉供稱，被告曾問申請是否成功獲批，葉稱不記得如何回答。葉在盤問下同意被告原本日間工作，發生示威後工時有改動，葉又稱其他人可登入申領系統，葉未能確認當中資料有否被更改。

處理申報警員：自選時段「易啲計數」

有份處理申報的雜項調查小隊警員黎曉進供稱，警員申領逾時工作津貼的總時數最多150小時，黎就涉及踏浪者行動的「random（隨機）」揀選時段來申報，旨在「容易啲計數」。黎憶述小隊主管和被告均講過「有幾多就claim幾多」。黎另確認，被告當時申領上限為90,099元，其時薪是600.66元。

黎的上司雜項調查小隊指揮官陸穎（音譯）作供指，她問過被告想申請多少時數，被告回覆稱申領至上限150個小時，餘下時數用來申領補假。陸接受盤問稱，被告有權申報150小時逾時工作津貼，她又提及當年需要在警署防守或出外進行監視行動，「好長返工時間」。聆訊今續。

【案件編號：STCC 1716/23】

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