控方引初選案：協議不因法例生效自動解除

控方昨日由副刑事檢控專員周天行代表陳辭，指協議的成立並非唯一關鍵，還要視乎「外顯行為」（overt act）是否反映協議仍繼續存在。雖然辯方堅稱沒有證據顯示黎在國安法後仍是協議的一分子，惟周表示案中從犯證人已有直接證供支持黎所面對的3項控罪，亦有證據顯示黎在國安法後繼續協議，例如他繼續發布的直播節目、Twitter帖文及專欄文章。

控方指黎立場立法前後無變

指《蘋果》編採重光團隊如常運作

法官李運騰詢問，若黎在國安法後改變立場，他是否仍是協議的一分子，周表示有控方證人指證黎在立法前後均沒有改變，不論是《蘋果》編採、對華政策跨國議會聯盟（IPAC）及重光團隊（SWHK）的活動都一如往常，黎亦在最後一次與陳梓華見面時，說國安法是「雷聲大，雨點小」，要求陳繼續行事，李官隨即表示黎與陳最後一次見面是2020年6月16日，為國安法生效之前。周續稱，當時黎是明知將實施國安法，仍指示陳及張劍虹的蘋果高層繼續行事。

周表示，受挫失效並不適用於本案協議當中，並舉例指初選案中被告協議透過否決財政預算案以顛覆國家政權，眾人目的在國安法後依然存在，可見協議不會隨相關法例生效而自動解除，惟李官指相關說法為該案法庭的事實裁斷，况且初選案沒有論及協議會否受挫失效的議題，周表示同意。

（黎智英案）