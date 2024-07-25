機場上半年客量升逾半 較疫前少三成

機管局料年內完全恢復 崔定邦籲提升服務

機管局表示，6月客運量「維持穩步復蘇」，達430萬人次，較去年同期增29.1%，過去12個月客運量同比亦升125.9%。該局稱，所有類別旅客——包括香港居民及訪客與轉機或過境旅客量——均較去年同月明顯上升，當中往來東南亞、內地及日本於月內錄得最顯著升幅。

不過，上半年客量與2019年同期仍有差距，2019年6月客運量為630萬人次，該年上半年客量為3780萬人次。

機管局又稱，今年上半年機場飛機起降量較去年同期升47.1%至174,745架次；上月起降量為29,590架次，較去年同期增32.3%。翻查資料，2019年上半年飛機起降量為212,975架次、同年6月則錄35,295架次。

貨運升18% 北美歐洲東南亞大增

貨運方面，局方稱今年首半年保持升勢，出口貨運量繼續是主要增長動力，比去年同月增加24.9%，主要貿易地區以來往北美、歐洲及東南亞的貨運於月內出現最大增幅。整體貨運量今年上半年較去年同期升17.9%至240萬公噸。

對於機管局稱有信心年底前客運量恢復至疫前水平，旅遊促進會總幹事崔定邦回覆本報稱樂觀，香港機場設多條國際航線，不少內地遊客都會來港轉機；被問及客運量恢復仍面對什麼困難，他說壓力主要來自人手問題，認為機管局追求客運量外，亦要提升服務水準。