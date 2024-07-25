工展購物節增雞尾酒區 伙旅社派入場券吸內地客

8·2亞博開鑼 廠商會料生意相若去年

工展會購物節下月2至5日在亞博館舉行，廠商會副會長兼展覽公司主席施榮恆表示，預計入場人次約6萬，冀當中10%至15%為內地旅客，料生意額約6000萬元，與去年相若。

廠商會表示今年最大亮點是有特色酒吧佈置的「Chill飲Chill食」區，該區提供多款特色雞尾酒、紅白酒、啤酒及蜂蜜酒等，每日會派發30杯雞尾酒供入場人士品嘗，亦邀請冠軍級調酒師於場內分享及獻技。

旅客可抽機票 來往京滬杭州共50張

除了與旅行社合作、派發免費入場券，入場海內外旅客可參與免費機票抽獎，贏取來往京滬和杭州至香港的機票，名額50張。入場門券每張10元，施榮恆稱如有旅客想來都會向他們派發，而今年獲機場贊助的機票抽獎亦是新增元素。

參展商之一、售賣臘腸產品的廣昌隆（香港）貿易有限公司代表楊駿軒稱，公司去年亦有參展，在今年吸引旅客的措施下，預計客源三成為內地客，冀生意升兩三成。

大會屆時提供3條免費巴士線來往荃灣、屯門、天水圍至亞博館，東涌巴士站亦可免費乘搭X1號到亞博館。