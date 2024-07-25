學生健兒戰巴奧 大專院校紛打氣

浸大巴黎辦研討會 談運動員發展

教大有9名精英運動員學生及畢業生出戰今屆奧運，包括於上屆奧運乒乓球女子團體賽奪銅牌的杜凱琹和李皓晴、以及2014及2018年亞運男子跳馬金牌得主石偉雄等。教大稱一直致力為精英運動員提供彈性收生和學習機制，是首間與體育學院簽訂合作備忘錄的教資會院校，為精英運動員提供入讀大學及持續深造機會。

科大今年亦有兩名學生運動員出戰奧運，分別是亞洲區內排名最高的三項鐵人男子組運動員伍泰龍、於女子乒乓球單打位列世界第101的吳詠琳。科大稱，該校「學生運動員入學計劃」為本地優秀運動員申請者提供特別入學安排及獎學金等，幫助他們平衡訓練與學業。

浸大則有4名精英運動員出戰，包括花劍代表張家朗。浸大說，將於本月28及29日在巴黎舉辦專題研討會，包括研討AI與體育的主題，世界奧林匹克選手協會會長Joël Bouzou、世界反禁藥組織副主席楊揚將任講者。

港大亦有出戰羽毛球混合雙打的謝影雪、年僅17歲出戰女子200米背泳的張心悅等。理大則有出戰女子4×100米自由泳接力及女子4×100米混合泳接力的譚凱琳等。

商場賽事直播招徠 冀生意增15%

多間商場乘奧運熱潮，以直播焦點賽事招徠，推出不同推廣優惠，其中恒基地產旗下兩間商場將播放焦點賽事，新地旗下6間商場周六（27日）起直播焦點賽事。新地租務部總經理周淑雯表示，預料在連串推廣體驗帶動下，能進一步刺激顧客消費，期望帶動商場人流及生意額增加約15%。

酒吧業協會亦於太平洋酒吧尖沙嘴分店舉辦奧運推廣活動，其中包括推出首部數碼劍擊運動遊戲機供顧客試玩，協會主席錢雋永說，期望鼓勵同業用創新科技帶動生意，促進「夜經濟」。