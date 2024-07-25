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「好物節」邀內地網紅為港60品牌帶貨 逾230牌子8月內地電商平台推優惠

【明報專訊】貿發局下月將於內地電商平台舉辦首屆「香港好物節」，冀協助本港中小企拓展內地電商業務。逾230個品牌將參與活動，涵蓋6個主要類別包括服裝配飾、個人護理化妝、生活用品等，港商位於內地電商平台的網店會在推廣期內提供優惠。貿發局8月下旬亦邀請20名內地知名網紅在淘寶、抖音等平台「直播帶貨」，以提升港商產品及品牌在內地的知名度。

根據貿發局網站，參與品牌須為香港註冊公司及持有效香港商業登記，在內地電商平台擁有網店或為「香港設計廊」內地網店供貨商。今次活動分成兩部分，第一部分是橫跨8月1至31日的「優惠月」，「香港好物節」官網將羅列參與公司的品牌、特色產品、優惠等。貿發局亦將於小紅書、抖音、淘寶及京東等平台投放廣告，增加官網瀏覽量，再將流量引至港商網站。

貿發局內地平台落廣告 為港商網站「帶流量」

至於第二部分，貿發局將於8月下旬邀請約20名內地知名主播在內地大型電商平台包括淘寶、抖音、天貓等，為60個品牌主持直播帶貨，包括有「帶貨一哥」之稱的李佳琦。活動將港商產品推廣至更多內地客認識，並為從未嘗試直播帶貨的港商提供機會，了解內地電商平台及數碼營銷的運作，幫助他們進軍內地。

為活動拍攝宣傳片的財政司長陳茂波說，香港品牌一向以高質素見稱，「香港好物節」可充分發揮香港背靠祖國的市場優勢，助香港中小企接觸內地新客群，攻入內地市場。

貿發局助理總裁梁國浩說，內地市場發展一日千里，電子商務尤其蓬勃，有不同營銷文化，透過直播帶貨、社交電商等多元網上渠道購物，已成為不少內地消費者的新常態，但香港中小企不熟悉內銷營商文化及營銷渠道，尤其電商方面，希望今次活動可為港商累積實戰經驗，為拓展內地電商業務做好準備。

參與者：曾遭質疑假港貨 冀今增品牌信任

有份參與今次活動的澳至尊創辦人蔡志輝表示，內地市場龐大，競爭者多，需花很多資源宣傳，聘請具知名度的主播亦要花大量金錢，亦不時被內地消費者質疑是否真正「港貨」，認為今次活動有政府大力支持，可提高品牌信任度。

相關字詞﹕直播電商 直播帶貨 中小企 香港好物節 貿發局

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