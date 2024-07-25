新世界資助屋正商補地價 何鉅業：沒打算擱置計劃

【明報專訊】「樂建居」除以公開招標模式拓展，另一個增建資助出售房屋途徑，是透過發展商提供本身土地形式參與的私人土地模式。新世界發展2021年成立非牟利房社企「新世界建好生活」，捐出元朗欖喜路一幅約3萬平方呎地皮，擬推出300個非牟利私人資助房屋單位，不少人估計項目落實後會成為「樂建居」項目。「新世界建好生活」諮詢委員會成員、測量師學會前會長何鉅業昨日透露，他們仍與政府商討補地價等安排，未知道計劃何時落實，亦未知項目單位可否如期最早於2027年建成，但重申沒打算擱置計劃。
稱完成前期規劃 未知何時落實
「新世界建好生活」2022年5月初向城規會申請將元朗欖喜路一幅規劃作「其他指定用途（藝術品儲存及公眾休憩用地）」的土地分兩半，西面約3.03萬平方呎改劃成「私人資助房屋項目」，提供約300個單位；按2021年計劃以市價五至六折發售，讓25至45歲者及家庭優先申請。東面土地則保留為藝術品儲存及公眾休憩用地。何鉅業表示，項目前期規劃已完成，正做地契訂定、批地補地價程序，並獲政府口頭支持。
何並稱，政府和「新世界建好生活」仍商討補地價安排，主要涉及原則問題，「新世界建好生活」仍期望落實項目，沒考慮放棄計劃發展權。他認為現時樓市發展欠明朗，其他發展商對此類項目會有更多考慮。