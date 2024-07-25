鄔滿海籲應對樓市 可彈性改公私營比例

借力私人市場政策不用改 倡房委房協暫接手

曾任房協主席的鄔滿海昨日向本報表示，面對樓市下行，借貸息率亦高企，不少發展商承受極大資金及經營壓力，政府便要因時制宜，現階段由房委會及房協承接「樂建居」項目，「發展商可退守至『零供應』，但政策方向不用改變」；當樓市重拾升軌，政府便可調整公私營參建比例，「日後甚至可以私人參建佔較多數」，靈活應對樓市周期變化。

「新世界建好生活」諮詢委員會成員、測量師學會前會長何鉅業亦指政府毋須改變借助市場力量做法，相信很多發展商亦願在財務安排可行情况下參與。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，政府借助私人市場力量增建資助出售房屋的政策方向正確，應鼓勵私人發展商服務社會，毋須因今次流標而擱置整個計劃，「大方向已是不可逆轉」。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉稱，「樂建居」項目流標是受樓市下跌，市場氣氛轉趨審慎影響，但認為私人參建資助房屋方向仍值得支持，提供傳統居屋以外更多選擇，可進一步豐富房屋階梯。他認為餘下兩幅建議用地應審慎研究，適當時機才推出，避免再現流標。

明報記者