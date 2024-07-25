明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

鄔滿海籲應對樓市 可彈性改公私營比例

【明報專訊】繼荃灣油柑頭「港人首次置業」項目去年8月流標，柴灣祥民道「樂建居」項目因唯一標書標金未達政府底價，昨日亦宣布流標收場。不論「首置」或「樂建居」，政府借助私人市場力量增建資助出售房屋舉措均遇挫折，究竟未來應何去何從？當年有份參與籌劃第一期居屋計劃、被稱為「居屋之父」的房屋署前副署長鄔滿海認為，政府毋須調整政策方向，但可以「彈性」方式處理公私營參建資助出售房屋步伐，不要「逆市而為」。

借力私人市場政策不用改 倡房委房協暫接手

曾任房協主席的鄔滿海昨日向本報表示，面對樓市下行，借貸息率亦高企，不少發展商承受極大資金及經營壓力，政府便要因時制宜，現階段由房委會及房協承接「樂建居」項目，「發展商可退守至『零供應』，但政策方向不用改變」；當樓市重拾升軌，政府便可調整公私營參建比例，「日後甚至可以私人參建佔較多數」，靈活應對樓市周期變化。

「新世界建好生活」諮詢委員會成員、測量師學會前會長何鉅業亦指政府毋須改變借助市場力量做法，相信很多發展商亦願在財務安排可行情况下參與。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，政府借助私人市場力量增建資助出售房屋的政策方向正確，應鼓勵私人發展商服務社會，毋須因今次流標而擱置整個計劃，「大方向已是不可逆轉」。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉稱，「樂建居」項目流標是受樓市下跌，市場氣氛轉趨審慎影響，但認為私人參建資助房屋方向仍值得支持，提供傳統居屋以外更多選擇，可進一步豐富房屋階梯。他認為餘下兩幅建議用地應審慎研究，適當時機才推出，避免再現流標。

明報記者

上 / 下一篇新聞

柴灣樂建居流標 房局研改條款 何永賢稱何時再推地需審視息率 測量師：單位賣六五折致卻步
柴灣樂建居流標 房局研改條款 何永賢稱何時再推地需審視息率 測量師：單位賣六五折致卻步
新世界資助屋正商補地價 何鉅業：沒打算擱置計劃
新世界資助屋正商補地價 何鉅業：沒打算擱置計劃
「好物節」邀內地網紅為港60品牌帶貨 逾230牌子8月內地電商平台推優惠
「好物節」邀內地網紅為港60品牌帶貨 逾230牌子8月內地電商平台推優惠
學生健兒戰巴奧 大專院校紛打氣
學生健兒戰巴奧 大專院校紛打氣
工展購物節增雞尾酒區 伙旅社派入場券吸內地客
工展購物節增雞尾酒區 伙旅社派入場券吸內地客
疑機師未過酒精測試 國泰航班延27小時
疑機師未過酒精測試 國泰航班延27小時
機場上半年客量升逾半 較疫前少三成
機場上半年客量升逾半 較疫前少三成
黎智英控勾結 申表證不成立 辯方指國安法前行為合法 生效後協議失效 控方稱證據充分
黎智英控勾結 申表證不成立 辯方指國安法前行為合法 生效後協議失效 控方稱證據充分
控方引初選案：協議不因法例生效自動解除
控方引初選案：協議不因法例生效自動解除
警署文書指被告指示「claim足150小時」 涉反修例呃OT 退休總督察否認行為失當
警署文書指被告指示「claim足150小時」 涉反修例呃OT 退休總督察否認行為失當
陳文敏《明報》撰文爭議假釋安排 懲教署譴責評論失實誤導
陳文敏《明報》撰文爭議假釋安排 懲教署譴責評論失實誤導
青年參與和你Sing 事隔4年控集結
青年參與和你Sing 事隔4年控集結
肺癌漢廣華等上房亡 護士：病房迫爆 三嗌咪無人應
肺癌漢廣華等上房亡 護士：病房迫爆 三嗌咪無人應
打擊送外賣黑工 拘44人檢37電動單車
打擊送外賣黑工 拘44人檢37電動單車
曾參與復仇者鐵達尼CG製作 數字王國將駐科學園 稱星先招手信港實幹
曾參與復仇者鐵達尼CG製作 數字王國將駐科學園 稱星先招手信港實幹
C15+議員倡建創科課程體系 打造「香港影城」
C15+議員倡建創科課程體系 打造「香港影城」
新思維促重啟政改討論 「經濟民主相輔相成」
新思維促重啟政改討論 「經濟民主相輔相成」
車牌識別可疑車 檢10刀拘兩人
車牌識別可疑車 檢10刀拘兩人
國際刑警向幣少 發紅色通緝令
國際刑警向幣少 發紅色通緝令
活在灣區：戴德梁行料灣區樓市最差情况已過
活在灣區：戴德梁行料灣區樓市最差情况已過
【Emily】氫鐵屯門試車 鐵迷凌晨捕獲
【Emily】氫鐵屯門試車 鐵迷凌晨捕獲
【Emily】理大師生訪盧旺達 助裝太陽能系統
【Emily】理大師生訪盧旺達 助裝太陽能系統
【Emily】河套行車橋 新方式整塊橋面吊裝
【Emily】河套行車橋 新方式整塊橋面吊裝
【Emily】支持率淨值 陳國基陳茂波齊升
【Emily】支持率淨值 陳國基陳茂波齊升
【Emily】超強颱格美發威 天文台研今發1號波否
【Emily】超強颱格美發威 天文台研今發1號波否
【Emily】上載舉重片 何敬康：全力撐港隊
【Emily】上載舉重片 何敬康：全力撐港隊