鄔滿海籲應對樓市 可彈性改公私營比例

【明報專訊】繼荃灣油柑頭「港人首次置業」項目去年8月流標，柴灣祥民道「樂建居」項目因唯一標書標金未達政府底價，昨日亦宣布流標收場。不論「首置」或「樂建居」，政府借助私人市場力量增建資助出售房屋舉措均遇挫折，究竟未來應何去何從？當年有份參與籌劃第一期居屋計劃、被稱為「居屋之父」的房屋署前副署長鄔滿海認為，政府毋須調整政策方向，但可以「彈性」方式處理公私營參建資助出售房屋步伐，不要「逆市而為」。
借力私人市場政策不用改 倡房委房協暫接手
曾任房協主席的鄔滿海昨日向本報表示，面對樓市下行，借貸息率亦高企，不少發展商承受極大資金及經營壓力，政府便要因時制宜，現階段由房委會及房協承接「樂建居」項目，「發展商可退守至『零供應』，但政策方向不用改變」；當樓市重拾升軌，政府便可調整公私營參建比例，「日後甚至可以私人參建佔較多數」，靈活應對樓市周期變化。
「新世界建好生活」諮詢委員會成員、測量師學會前會長何鉅業亦指政府毋須改變借助市場力量做法，相信很多發展商亦願在財務安排可行情况下參與。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，政府借助私人市場力量增建資助出售房屋的政策方向正確，應鼓勵私人發展商服務社會，毋須因今次流標而擱置整個計劃，「大方向已是不可逆轉」。
公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉稱，「樂建居」項目流標是受樓市下跌，市場氣氛轉趨審慎影響，但認為私人參建資助房屋方向仍值得支持，提供傳統居屋以外更多選擇，可進一步豐富房屋階梯。他認為餘下兩幅建議用地應審慎研究，適當時機才推出，避免再現流標。