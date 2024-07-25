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柴灣樂建居流標 房局研改條款 何永賢稱何時再推地需審視息率 測量師：單位賣六五折致卻步

【明報專訊】首個私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」項目昨日流標，項目位於柴灣祥民道未平整用地，原可建約700個單位，上周五（19日）截標僅收到一份來自「極好有限公司」（母公司為建築公司安保工程控股有限公司）的標書，最終未達政府底價而不獲接納。房屋局長何永賢昨向本報表示，會審視第四季息率走勢，並蒐集業界對調整招標安排的意見，包括研究推出其他更具吸引力地塊、調整項目參數及招標條款等。有測量師認為，單位以市價六五折出售，折扣對發展商來說太大。

收一標書未達底價

「樂建居」項目原意是善用市場力量，鼓勵私人發展商參與興建資助出售單位。在「公開招標形式」下，政府在釐定地價底價時，會考慮私人興建資助出售單位35%折扣率的售價；若是以「私人土地形式」，政府會就住宅部分用地收取市值三分之一的優惠地價，非住宅部分則收取十足市值地價。地皮上周五截標，唯一入標機構是極好有限公司，其母公司是安保工程控股有限公司。翻查資料，安保工程過去興建多個公私營項目，包括屯門和田邨和將軍澳日出康城等。

政府去年6月宣布樂建居計劃，原預計去年底先推東涌第122區已平整用地，涉1600伙，今年首季推柴灣用地；惟去年3幅東涌住宅地均流標收場。今年3月政府宣布先推柴灣地皮，面積約5213平方米，鄰近港鐵站、學校、工廈、公園等，招標為期16星期。按賣地條件，中標者除須建最少700伙，另須建行人通道、長者日間護理中心和體弱長者家居照顧服務隊處所等。

有別於1977年推出的私人參建居屋計劃，樂建居計劃下，政府不會向發展商回購未售出單位，也不會為單位提供保證價格水平的銷售收益，以確保單位質素。

何永賢稱料受累高息 將諮詢業界

何永賢向本報時表示，樂建居標書不獲接納，相信最大問題是受利息高企因素影響，令不少發展商及建築商卻步。她解釋，早前社會評估6月起減息，但未有出現，而現時（借貸）利率6厘確實構成極大負擔，「鎖死」承建商資金，「俗啲講係個市唔就」。她強調，政府團隊借助私人市場力量增建資助出售單位，是得到社會支持，政策方向不會改變。被問到何時再推「樂建居」項目招標，她指需要時間觀察利息走勢及大環境氣氛，未來數月會諮詢業界意見。

測量師料調至七五折方可能達成交地價

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，如樓市向上，發展商以六五折賣樓應無太大問題，但如今市况下行，賣樓收益有可能不能抵消建築等成本。測量師學會前會長劉振江表示，政府應放寬固定折扣率六五折，如提升至七五折甚至八五折，才有機會達到成交的地價。

立法會房屋事務委員會委員林筱魯稱，若政府仍希望借市場力量建屋，便需考慮調整令發展商提不起興趣的條款，包括單位折扣率、回購未出售單位等安排。另一委員梁文廣說，賣地中有些條款對發展商未必太友好，如須建附帶公共設施、單位大小等，條款是否「辣」見仁見智，但政府需聽取發展商意見作調整，否則若再推地又再流標，會打擊社會對樂建居的信心。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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