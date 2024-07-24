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港聞二

議員：取締劏房前需穩過渡屋供應

【明報專訊】政府去年成立的「解決劏房問題」工作組料8月提交報告，立法會議員林筱魯稱，報告出爐後恐引發大批「被取締劏房戶」，認為維持過渡房屋穩定供應尤其重要，並期望統一整合非永久住屋申請以簡化租住程序。另外，《租管條例》被質疑執管不力，工聯會立法會議員鄧家彪建議政府「軟硬兼施」，透過主動巡查基層家庭，以及向申報租賃詳情的業主豁免登記費等，提升市場上合資格劏房比例。

林筱魯今年5至6月委託社會政策研究有限公司（社會政策）訪問354名18歲以上過渡房屋住戶，發現逾七成受訪者搬入前居於劏房、籠屋等不適切居所，平均居住6.6年。入住過渡屋後，逾八成受訪者對居所感滿意或非常滿意。林認為維持足夠過渡屋數量為必要的短中期穩定措施。

現時過渡房屋一般租期兩年並可續期，簡約公屋最多租5年。兩者均非永久住屋，林認為客源重疊，惟管理模式及租金有明顯差別，易令申請者無所適從，故建議統一管理。

工聯會昨亦向工作組提交倡議書。管理非永久住屋方面，鄧家彪認為「單一窗口」很關鍵，指去年政府設立「住得易」中央平台整合過渡房屋申請，日後亦應以單一窗口編配與跟進過渡屋及簡約公屋申請者，「一張表格，就有專人幫你分析哪一區還有過渡屋或簡約公屋出租」。

冀政府主動巡查 軟硬兼施

翻查資料，現有劏房戶約11萬，但截至今年5月差餉物業估價署只收到約3.1萬份租賃通知書（AR2表格），即約七成劏房業主未提交。鄧家彪建議政府跨部門「核對基層住戶資料」，主動巡查有申請綜援、在職家庭津貼等基層家庭。

鄧亦提議政府「軟硬兼施」，包括豁免收取首次登記費或牌費，鼓勵業主遞交AR2表格，保障租戶入住合資格劏房；以及採取12個月臨時登記期及18個月適應期，給予租戶及業主足夠時間安排，逐步調整市場。

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