導賞客偷拍上傳棺木照 東華義莊聲明斥不尊重 東華三院：已刪除 暫不追究

稱曾勸喻刪除不果

東華三院檔業及歷史文化辦公室昨於facebook專頁發聲明，指本月6日舉辦的東華義莊公眾導賞團有40人經網上報名參加，而當日並非拍攝活動，辦公室沒有安排及授權任何參觀者拍攝及發布義莊內任何棺木及骨殖的相片或影片，強調職員已在公眾導賞團舉行期間，提醒參觀者絕對不能拍攝棺木及骨殖，惟近日發現有參觀者發布未經拍攝許可的相片。

東華三院昨回覆查詢表示，辦公室於周日（21日）發現一名參加者於個人facebook專頁發布未經批准拍攝的棺木及骨殖相片，勸喻刪除不果，為保障亡者及家屬的權益而發聲明，希望該參加者能盡快刪除。東華三院稱，當日導賞團共4名工作人員在場協助，亦有要求參加者遵循導賞指示，特別多次提醒在放置棺木及骨殖的大堂不能拍攝，「無奈懷疑有人私自離隊拍攝」。

多次提禁拍 疑有人擅離隊

東華三院表示，辦公室定期舉辦東華義莊導賞團，場內部分指定範圍不允許拍攝。東華三院稱，將繼續提醒導賞團參加者有關禁止拍攝指引及規定，同時期望公眾可理解相關禁止拍攝措施目的是尊重先人及家屬。

位於大口環道的東華義莊於1899年設立，2003年進行大型修復工程，並於2005年先後獲香港古物古蹟辦事處，以及聯合國教育、科學及文化組織頒發修復大獎，於2020年列為法定古蹟。東華義莊為有需要的市民提供先人靈柩、骨殖及骨灰的永久及暫時寄厝服務。