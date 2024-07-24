曾組民陣基督徒學會解散 稱「礙於社會環境」 未能履行使命

香港基督徒學會昨在facebook表示，一直關注培育信徒及推動教會建立具社會意識和社會責任的信仰實踐，但礙於當下社會環境，現時實踐模式並未能自由地履行使命，故決議撤銷註冊；學會facebook專頁、Instagram及網頁將於下周三（31日）後停運。

據警方社團事務處名單，該學會並非《社團條例》的註冊或獲豁免註冊團體。翻查公司註冊處資料，「香港基督徒學會有限公司」目前處於「仍註冊」狀况，分別由余鳳屏、秦海城、鄧寶山、鄧長祐、陳美珊、歐陽達初、謝世傑等9人出任董事，謝同時擔任公司秘書。

120信徒36年前成立

本報昨就學會解散一事向前總幹事胡露茜及義務總幹事龔立人等查詢，截稿前未獲回覆。

學會網站提到本港回歸前經歷巨變，需各階層人士參與和貢獻，基督徒更要積極參與建設社會，與港人攜手共建更公義、民主及尊重人權社會，而由於建制教會在牧養和社會服務背負沉重包袱，故120名教牧同工及信徒領袖於1988年6月以個人身分成立學會，為教會提供更靈活架構，回應時代挑戰，為教會更新和社會建設獻出一分力。

前總幹事胡露茜 民陣首召集人

學會早在1997年與多個團體組成「香港巿民捍衛人權聯合陣線」，被視為民陣前身。政府2003年擬就《基本法》23條立法，多個團體組成民陣，觸發50萬人上街遊行，學會時任總幹事胡露茜，正是民陣首屆召集人。

2019年反修例事件多次發生警民衝突，學會曾聯署譴責「警方鎮壓示威者」，又曾為社會事件舉行祈禱會。《港區國安法》2020年實施，學會2021年退出民陣，民陣同年8月解散。

前幹事：財困賣物業作六四館

學會前事工幹事沈偉男日前在facebook稱對學會通過解散相當難受，稱學會多年來工作低調，但在公民社會卻有重要貢獻，特別是民陣成立初期及多場大型社運。他說學會一直有財政困難，有意把物業套現，其後2019年初把辦公室賣給支聯會作「六四紀念館」。該館於2021年關閉。

學會前理事趙善榮發文稱周日（21日）參與特別會員大會，議決是否取消公司註冊，他稱對學會感情非常深厚，非常認同學會使命及工作。