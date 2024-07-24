明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

曾組民陣基督徒學會解散 稱「礙於社會環境」 未能履行使命

【明報專訊】成立36年、早年活躍於本港社運的「香港基督徒學會」日前通過解散，昨日宣布「礙於當下社會環境」，現時的實踐模式未能自由地履行使命，故決議撤銷註冊。該學會曾是民陣成員和支聯會成員團體，該兩個組織2021年已解散。

香港基督徒學會昨在facebook表示，一直關注培育信徒及推動教會建立具社會意識和社會責任的信仰實踐，但礙於當下社會環境，現時實踐模式並未能自由地履行使命，故決議撤銷註冊；學會facebook專頁、Instagram及網頁將於下周三（31日）後停運。

據警方社團事務處名單，該學會並非《社團條例》的註冊或獲豁免註冊團體。翻查公司註冊處資料，「香港基督徒學會有限公司」目前處於「仍註冊」狀况，分別由余鳳屏、秦海城、鄧寶山、鄧長祐、陳美珊、歐陽達初、謝世傑等9人出任董事，謝同時擔任公司秘書。

120信徒36年前成立

本報昨就學會解散一事向前總幹事胡露茜及義務總幹事龔立人等查詢，截稿前未獲回覆。

學會網站提到本港回歸前經歷巨變，需各階層人士參與和貢獻，基督徒更要積極參與建設社會，與港人攜手共建更公義、民主及尊重人權社會，而由於建制教會在牧養和社會服務背負沉重包袱，故120名教牧同工及信徒領袖於1988年6月以個人身分成立學會，為教會提供更靈活架構，回應時代挑戰，為教會更新和社會建設獻出一分力。

前總幹事胡露茜 民陣首召集人

學會早在1997年與多個團體組成「香港巿民捍衛人權聯合陣線」，被視為民陣前身。政府2003年擬就《基本法》23條立法，多個團體組成民陣，觸發50萬人上街遊行，學會時任總幹事胡露茜，正是民陣首屆召集人。

2019年反修例事件多次發生警民衝突，學會曾聯署譴責「警方鎮壓示威者」，又曾為社會事件舉行祈禱會。《港區國安法》2020年實施，學會2021年退出民陣，民陣同年8月解散。

前幹事：財困賣物業作六四館

學會前事工幹事沈偉男日前在facebook稱對學會通過解散相當難受，稱學會多年來工作低調，但在公民社會卻有重要貢獻，特別是民陣成立初期及多場大型社運。他說學會一直有財政困難，有意把物業套現，其後2019年初把辦公室賣給支聯會作「六四紀念館」。該館於2021年關閉。

學會前理事趙善榮發文稱周日（21日）參與特別會員大會，議決是否取消公司註冊，他稱對學會感情非常深厚，非常認同學會使命及工作。

相關字詞﹕解散 反修例事件 民陣 港區國安法 香港基督徒學會

上 / 下一篇新聞

書展人流相若疫前 北上指南大賣 人均花912元升4.6% 深圳旅遊書帶動展商生意增兩成
書展人流相若疫前 北上指南大賣 人均花912元升4.6% 深圳旅遊書帶動展商生意增兩成
指「下架」加劇自我審查 出版社促釐禁售標準
指「下架」加劇自我審查 出版社促釐禁售標準
家長續掃補充練習 有人帶補習導師同行
家長續掃補充練習 有人帶補習導師同行
李：創科主導「新質生產力」發展 支持「新實體經濟」
李：創科主導「新質生產力」發展 支持「新實體經濟」
導賞客偷拍上傳棺木照 東華義莊聲明斥不尊重 東華三院：已刪除 暫不追究
導賞客偷拍上傳棺木照 東華義莊聲明斥不尊重 東華三院：已刪除 暫不追究
指豪宅盤二判拖數 30工人拉橫額追薪
指豪宅盤二判拖數 30工人拉橫額追薪
非本地牙醫昨起招聘 爭取明年首季首批來港
非本地牙醫昨起招聘 爭取明年首季首批來港
議員：取締劏房前需穩過渡屋供應
議員：取締劏房前需穩過渡屋供應
夏寶龍京接見陳茂波 籲銳意改革
夏寶龍京接見陳茂波 籲銳意改革
港模泰寓所身中9刀亡 港人丈夫受查 指妻抑鬱自殺
港模泰寓所身中9刀亡 港人丈夫受查 指妻抑鬱自殺
涉售鄭秀文演唱會假飛 5男被捕
涉售鄭秀文演唱會假飛 5男被捕
有長期病患無打疫苗 17歲少年染新冠危殆
有長期病患無打疫苗 17歲少年染新冠危殆
食環外判商前經理涉騙工資
食環外判商前經理涉騙工資
觀塘線4站周日停駛 太子站人流管制 港鐵：千人駐站助客 荃灣線屯馬線班次稍增
觀塘線4站周日停駛 太子站人流管制 港鐵：千人駐站助客 荃灣線屯馬線班次稍增
大成校董議決停收插班生 發言人稱和氣、家長嘆失望
大成校董議決停收插班生 發言人稱和氣、家長嘆失望
「圍魏救趙」 尼裔油尖旺居民囚5年
「圍魏救趙」 尼裔油尖旺居民囚5年
涉妨礙司法 青年缺席聆訊上訴遭撤
涉妨礙司法 青年缺席聆訊上訴遭撤
智障漢著約束衣亡 病理科醫生指缺氧性腦傷
智障漢著約束衣亡 病理科醫生指缺氧性腦傷
指八旬醫生僱主非禮 菲傭索償逾100萬敗訴
指八旬醫生僱主非禮 菲傭索償逾100萬敗訴
3人疑觀塘IVE縱火 檢化學品 反恐出動
3人疑觀塘IVE縱火 檢化學品 反恐出動
債權人領展入稟 凱施餅店老闆破產
債權人領展入稟 凱施餅店老闆破產
收留友人暫住 地產經紀控強姦
收留友人暫住 地產經紀控強姦
吊臂車撞樹 斷枝壓貨斗
吊臂車撞樹 斷枝壓貨斗
客貨車撞牆 司機不治
客貨車撞牆 司機不治
灣區熱搜：佈局新興產業 帶動寫字樓需求 新供應少租金跌 穗甲廈空置率止升
灣區熱搜：佈局新興產業 帶動寫字樓需求 新供應少租金跌 穗甲廈空置率止升
灣區熱搜：深商廈空置率降至29.8%
灣區熱搜：深商廈空置率降至29.8%
【Emily】移民潮衝擊書業 王迪詩話諗轉行
【Emily】移民潮衝擊書業 王迪詩話諗轉行
【Emily】書展下架區家麟 狄志遠：似針對
【Emily】書展下架區家麟 狄志遠：似針對
【Emily】電車賀120大壽 伙麥兜玩轉中環街市
【Emily】電車賀120大壽 伙麥兜玩轉中環街市
【Emily】12米高多啦A夢「集氣」回歸
【Emily】12米高多啦A夢「集氣」回歸
【Emily】未來科學大獎再來港 得主下月揭盅
【Emily】未來科學大獎再來港 得主下月揭盅
【Emily】廉署暑期實習 拍真人騷分享點滴
【Emily】廉署暑期實習 拍真人騷分享點滴