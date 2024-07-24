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李：創科主導「新質生產力」發展 支持「新實體經濟」

【明報專訊】民建聯昨日舉辦「發揮香港優勢推動新質生產力發展」論壇，特首李家超致辭時表示，本港正全力建設國際創新科技中心，因地制宜發展「新質生產力」，又說香港擁有5間全球百強大學，科研實力聞名國際，本港會繼續加強研發原創的科技創新技術，並將創科成果應用到具體產業發展。

李家超表示，政府推動香港發展新質生產力，將以科技創新為主導，支持香港的「新實體經濟」，發掘更多新方向，把握更多新機遇，為香港經濟高質量發展注入新動能，實現產業多元化。

他又說，香港正處於經濟轉型期，需積極主動作為，面對挑戰要「識變、應變、懂變」，發揮香港善拼敢贏的精神，善用新質生產力發展帶來的機會。

孫東稱加強「政產學研投」合作 倡連繫內地

出席同一活動的創新科技及工業局長孫東表示，發展「新質生產力」是國家和香港目前的重要發展方向，三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》明確提出，「健全因地制宜發展新質生產力體制機制」，港府會通過不同政策措施，完善香港創科生態圈，加強「政產學研投」合作，讓產業高速發展。

香港的工作以外，孫東認為本港也要把握河套、南沙、前海三大重要平台的發展，積極連繫國家發展策略，發揮香港「引進來、走出去」的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

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