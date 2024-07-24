書展人流相若疫前 北上指南大賣 人均花912元升4.6% 深圳旅遊書帶動展商生意增兩成

入場5屆不破百萬 今年調查指小說最受歡迎

翻查紀錄，2018年書展達104萬人次入場，為歷年高峰；2019年正值社會運動，跌至98萬人次。翌年因疫情停辦，2021及2022年分別有83萬及85萬人次；去年是疫後首個書展，入場人次「近百萬」；連同今屆99萬人次，書展連續5屆入場人次不超過100萬。

另外，今屆大會委託研究機構抽樣訪問逾820名入場者統計，人均消費額為912元，較去年872元略升4.6%，其中以小說最受該批入場者歡迎，其次為漫畫、兒童及青少年讀物、旅遊及文學。

今年北上熱潮持續，帶動旅遊書商生意。售賣旅遊書的經緯文化負責人馮家偉昨表示，今年較往年銷售額升約兩成，認為有此成績除了有賴書展人流帶動，新出版、原價128元的《深圳王》亦是重要因素之一。馮續稱，往年較受歡迎均是日本、台灣等地的旅遊書，惟今年《深圳王》特別暢銷，庫存的「1000本都賣得七七八八」，形容深圳「似乎係對大家嚟講係個幾吸引嘅地方」。

中國旅遊出版社主打內地不同地點的旅遊書，出版社副總編輯程惠敏亦稱銷情十分理想，書展首日生意已較去年同期多3倍，寫深圳、新疆、上海等地的書籍銷情尤其出色，認為是與近年北上熱潮及今屆書展「影視文化」的主題有關，令新疆、上海等電視劇的故事地點受關注。程續稱，今屆書展人流較去年遜色，但公司生意未受影響，且無舉行太多促銷活動，證明港人「真係好鍾意旅行」。

應對小學生源減 書商改主打中學練習

至於參考書及補充練習，香港教育圖書昨日為進一步刺激銷情，採用練習書10元一本、及參考書100元4本等策略 。該公司的營銷總監林銀平昨指，今年整體人流及銷售額與往年相若，公司昨以較「進取」價格作最後衝刺，冀提高銷量，笑言「我哋都唔想帶走啲書」。被問到如何面對移民潮及本港學生有減少趨勢，林稱公司有調整銷售策略，例如過往書展都以「八成小學、兩成中學」的書籍比例銷售，惟意識到上述情况，加上12年前的「龍年效應」及「雙非潮」，今年會有較多學生升中，故增加售賣中學生書籍的佔比。

商務生意減 擬增辦簽名會吸客

商務印書館董事兼副總經理吳小燕則表示，今年人流較上年少，生意額下跌一成。她歸因於港人移民及旅遊，但未來不會因此更改參考書及其他類型書籍的比例，甚至推出流行暢銷類的作品，以提高生意額，反而會嘗試增加簽名會次數，加強作者與讀者互動，吸引他們到展覽，帶動消費。

（書展2024）

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