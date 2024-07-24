【Emily】移民潮衝擊書業 王迪詩話諗轉行

王迪詩提到，香港睇書人口本來已經好少，隨住近年幾十萬港人移民、多家書店結業，令買書支持嘅讀者亦隨之減少。佢話上一本書《解憂80句》係誠品暢銷書榜第一位，《有腦的女人最好命》係誠品2023年度十大暢銷書，但銷量同以前仍然無得比。

王迪詩話香港買書市場好細，多年來要兼任出版先勉強支撐落去，否則靠每月幾百蚊稿費係難以為生，而出版社由寫作、校對、插圖、網站、存倉、回答讀者查詢、搬運到洗廁所都要「一腳踢」，長時間勞動最終令佢身體出問題，多次出入醫院。

出版「一腳踢」損健康 多次入院

佢又話自己嘅讀者多數係中產，好多已移民，由於運費貴而好少再買佢嘅書，舉例英國空運一本書就要80蚊港紙，即使打折同補貼運費，海外讀者都會卻步。有海外讀者向佢坦誠分享，話移民後收入銳減，非必要就唔會使錢。

王迪詩慶幸今次嘅健康問題可以治癒，但都係時候諗往後嘅路，「書我還是會寫的」，但會做其他行業嘅工作，「全職寫作太艱難了，過得一日得一日吧」。