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港聞

港聞二

收留友人暫住 地產經紀控強姦

【明報專訊】32歲地產經紀前年涉嫌在家強姦一名女友人，被起訴一項強姦罪。他否認控罪後，昨於高等法院受審。控方開案陳辭提及，女事主與家人爭執後打算搬走，在社交媒體上問人能否讓她短暫借宿。被告收留女事主的第一晚，言語挑逗女方，事主明言拒絕。翌晚，被告在女事主上牀睡覺時強姦對方，事後着她不要介懷。

被告張亮星（現年32歲）報稱為地產經紀。控方於開案陳辭指，女事主X案發時25歲。被告與X相識於一次創業家舉辦的課程，兩人會在社交媒體上聯繫。2022年8月21日，X與家人爭執後打算搬離，遂在Instagram上發文詢問有沒有人能短暫收留，被告表示能收留X。

被告言語挑逗 事主回答「唔要」

8月26日晚，X到被告家中留宿，並已預約在兩天後入住青年旅館。當晚X玩平板電腦時突然遭被告攬下半身，X立刻推開被告。及後X服藥後入睡，感覺有人靠近，睜眼即見被告偷吻她。X推開被告，惟被告說起挑逗說話，X回答「唔要」。X繼續睡，被告則睡在同一牀上。

被告被指叫事主不要介懷

8月27日晚，X再次到被告住所，被告妹妹表示要到男朋友家留宿後離開。X服藥後入睡，被告上牀強姦X，其間X叫痛，要求被告停止，但遭無視。事後X不知所措，又怕沒地方住，故聽從被告的指示清洗身體，然後回牀睡。翌日早上，X邊哭邊責罵被告所為，被告着X不要介懷。同日X向社工求助及報警處理。

【案件編號：HCCC 191/23】

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