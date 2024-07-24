收留友人暫住 地產經紀控強姦

被告張亮星（現年32歲）報稱為地產經紀。控方於開案陳辭指，女事主X案發時25歲。被告與X相識於一次創業家舉辦的課程，兩人會在社交媒體上聯繫。2022年8月21日，X與家人爭執後打算搬離，遂在Instagram上發文詢問有沒有人能短暫收留，被告表示能收留X。

被告言語挑逗 事主回答「唔要」

8月26日晚，X到被告家中留宿，並已預約在兩天後入住青年旅館。當晚X玩平板電腦時突然遭被告攬下半身，X立刻推開被告。及後X服藥後入睡，感覺有人靠近，睜眼即見被告偷吻她。X推開被告，惟被告說起挑逗說話，X回答「唔要」。X繼續睡，被告則睡在同一牀上。

被告被指叫事主不要介懷

8月27日晚，X再次到被告住所，被告妹妹表示要到男朋友家留宿後離開。X服藥後入睡，被告上牀強姦X，其間X叫痛，要求被告停止，但遭無視。事後X不知所措，又怕沒地方住，故聽從被告的指示清洗身體，然後回牀睡。翌日早上，X邊哭邊責罵被告所為，被告着X不要介懷。同日X向社工求助及報警處理。

【案件編號：HCCC 191/23】