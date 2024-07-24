債權人領展入稟 凱施餅店老闆破產

破產呈請人為領展物業有限公司，答辯人為蕭偉堅。蕭偉堅昨日下午沒有到庭聆訊，亦沒有委派法律代表，聆案官頒令蕭偉堅破產。

翻查資料，凱施餐廳於1980年成立，由老闆蕭偉堅五兄弟姊妹創辦，原本經營餐廳業務，1990年代轉型餅店，專營麵包及西餅等。近年陷入多宗錢銀糾紛，自2022年起多次遭入稟追債、追租，去年被指拖欠員工44萬元強積金，遭積金局入稟追討。

2022年起欠債欠租欠供積金 公司清盤

經營凱施餅店的凱施食品有限公司曾遭多間財務公司追討6個物業的二按按揭合共1.2億元款項，亦先後被東亞銀行及領展等債權人入稟呈請清盤。今年1月，高院以凱施拖欠領展約1020萬元，沒兌現承諾交租，加上潛在投資計劃沒具體進展，遂頒下清盤令。

至今年3月，原由凱施餅店或相關人物持有的觀塘偉業街建邦工業大廈全幢，以及南華工業大廈約88.9%不可分割業權份數（不包括3樓）由銀主及接管人推出放售，意向價約5.1億元。

【案件編號：HCB 2172/24】