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港聞二

3人疑觀塘IVE縱火 檢化學品 反恐出動

【明報專訊】昨午3時許，警方接報香港專業教育學院（IVE）觀塘分校後山的鐵絲網有被剪爛的痕迹，有年輕人懷疑縱火，現場有20樽可疑化學品及一批武器，包括斧頭、軍刀、剪鉗等。涉案者遭撞破後逃去。警方先後派出爆炸品處理課及反恐特勤隊到場，其後拘捕3人，警方正通宵調查事件。

現場為觀塘曉明街25號IVE觀塘分校，報案人稱，至少兩名年約20至25歲的男子在場縱火。軍裝警員到場封鎖通往後山的樓梯調查，爆炸品處理課及便衣探員先後進入學校調查，並檢走一批證物。至晚上，消防及救護亦到場戒備，反恐特勤隊亦一度到場。

檢斧頭軍刀 地面燒焦

據了解，現場有約20樽可疑化學品，正由爆炸品處理課人員檢驗。現場亦發現有斧頭、軍刀、剪鉗等武器，需進一步調查。經調查後，拘捕3名涉嫌與案有關者，將通宵扣留作進一步調查。警方稍後將交代詳細案情。

現場圖片所見，一個外牆被塗鴉的建築物底部藏有大量雜物，包括一張摺櫈及多個膠水樽，更有斧頭、噴漆、實驗室用的燒杯及膠手套等，地面有燒焦痕迹，及疑似曾燒過的木條，旁邊有一個小型滅火筒。

IVE所屬的職業訓練局回應稱，香港專業教育學院觀塘分校較早前發現化學品，並已通報警方跟進處理，院校會全面配合有關工作。

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