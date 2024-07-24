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港聞

港聞二

指八旬醫生僱主非禮 菲傭索償逾100萬敗訴

【明報專訊】菲籍女傭指遭英籍僱主非禮和逼看色情影片，事後患上創傷後遺症及抑鬱症，入稟區院追討逾100萬元賠償。經審訊後，暫委法官陳大為昨頒下判辭指，雖然他不完全相信僱主說法，但對於菲傭一方存有更大保留，他批評菲傭證供自相矛盾、不太可能。由於舉證責任在原告方，陳官分析證據後駁回申索，僱主獲得訟費。

原告為菲傭CB（案發40歲），被告為英籍醫生Brian Drew Apthorp（現86歲）。原告指她於2018年起受僱於被告，當時簽訂列明職務的文件，同年被告以身體檢查為由非禮及指插她，指示她替被告按摩和鞭打身體，以及要求她看其他家傭為被告手淫的片段。原告要求被告就侵害人身及額外身心痛苦等賠償。

官稱不認同雙方說法 特別是原告一方

陳官在判辭指，原告和被告在審訊均有作供，但他並不認同雙方說法，特別是原告一方。陳官稱，原告可翻看文件喚醒記憶作證，拒絕接納她稱因時間流逝，而導致她證供和早前的供辭有差異。陳官批評，原告方案情不太可能、難以想像、不合邏輯、近乎荒謬，原告作供形容自己精力充沛，與她指稱被人控制受虐的說法互相矛盾。

指原告重要細節證供前後不一

陳官又指出，原告就重要細節的證供前後不一，例如原告在庭上稱被告指插她時有戴手套，但錄取證人供辭時並無提及，亦未能確定她有否表明拒絕。對於被告解釋指他真誠為原告檢查身體，原告錄口供稱忘記被告有否詢問過她，之後再說清楚記得被告沒提問，又稱承受壓力說錯，陳官質疑她的記憶。

陳官提到，如果原告說法屬實，當時80歲的被告近乎每天手淫，陳官稱並非斷言這不可能發生，但他不能肯定指控。

【案件編號：DCPI 357/21】

相關字詞﹕外傭 民事索償 區域法院 性侵犯

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