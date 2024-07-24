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港聞

港聞二

「圍魏救趙」 尼裔油尖旺居民囚5年

【明報專訊】2019年11月18日，示威者於理大衝突期間發起「圍魏救趙」行動，事後多人被控暴動罪。其中一案涉及8人，當中6人認罪，不認罪的兩男早前被裁定罪成，昨在區域法院同被判監5年。辯方求情中提及尼泊爾籍被告有心臟問題，他是油尖旺區居民，當晚衣著有別於其他暴動者，並非有預謀參與。法官指身體、家庭等狀况均非減刑因素，無給予減刑折扣。

被告潘曉東（27歲）及PUN DHAN BAHADUR（39歲、尼泊爾籍）否認於2019年11月18日油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。辯方早前已向法庭呈交書面求情陳辭，無額外補充。

另一人同刑期 因本案離職

法官謝沈智慧同意兩名被告在案中無號召、帶領、鼓吹他人參與暴動，亦無干犯暴動罪以外其他控罪，惟考慮案情嚴重等因素，以監禁5年為量刑起點。

法官引述辯方求情稱，潘曉東考取室內設計高級文憑，案發前為室內設計助理，但因本案已於今年初離職。潘的前僱主、家人、朋友均讚揚他是善良謙虛、沉著冷靜的人，本案距今4年多，潘承受不少精神困擾並已深刻反省，加上他同意大部分控方案情，望酌情減刑。

至於PUN DHAN BAHADUR，求情提到他出身貧苦，在鄉村長大，2008年來港前在尼泊爾幫父母務農，來港後從事地盤工作，積極參與尼泊爾群體活動，亦會捐款；在父母安排下，他2013年與素未謀面的女子結婚，2017年確診心臟問題，若惡化或致心臟衰竭，需定期覆診用藥。法官指被告定罪後才稱有悔意是「口惠而實不至」，案中無其他減刑因素，二人各囚5年。

【案件編號：DCCC 789/20】

（反修例風暴）

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