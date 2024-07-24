大成校董議決停收插班生 發言人稱和氣、家長嘆失望

【明報專訊】孔教學院大成小學上月鬧出停辦風波，辦學團體及校長等人僵持不下，最終教育局以「學校管理失效」為由委任8名校董介入。新組成的法團校董會昨日召開第二次會議，歷時約1.5小時。校董會發言人張勇邦在會後表示，會上決定停止招收插班生，校監亦將「正式答覆」各持份者的提問或要求。他形容會議「沒有糾纏、很順暢」，各校董清晰接收停辦決定，亦「明白自己的角色」。
校監將函持份者答問
教局將晤教師「關心鼓勵」
校監湯偉倫本月10日曾會見學生家長、教師及校友等持份者，解釋停辦決定。張勇邦昨稱，校監將透過信函等方式解答持份者疑問，但沒透露內容，指「是辦學團體的事」。他續稱，教育局代表亦提出將個別或分批接見教師，「由教育局的角色去關心老師、鼓勵老師」，並告知對方其狀况及權利，盼盡快妥善解決停辦一事。
本月初的會議歷時逾4句鐘，昨日會議則歷時約1.5小時。張勇邦形容首次會議出現「激烈辯論」，今次與會者「很和氣」、「面帶笑容去討論」。他稱，辦學團體已清楚解釋停辦決定，各校董亦能「向前看」，未來會商討如何將留校生「照顧到最好」及讓轉校生「順暢地轉讀其他學校」，希望「開多一次會」就圓滿解決。
不過，家長校董潘妍均則對會議失望及無奈，批評辦團「不擇手段要在最短時間內解散所有教職員及學生」，並質疑停收插班生的決定。她引述校長在會上稱，辦團宣布停辦後仍有多名學生家長有意安排子女插班，認為辦團及支持停收插班生的教育局代表「毫不尊重家長為子女選擇入讀心儀學校的權利」。
大成小學於2023/24學年經歷被「派0班」小一，今年9月重獲資助開辦小一，惟上月15日辦學團體突然宣布2025/26學年結束後停辦，令校長及部分校董不滿。