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觀塘線4站周日停駛 太子站人流管制 港鐵：千人駐站助客 荃灣線屯馬線班次稍增

【明報專訊】港鐵觀塘線來往太子至何文田站的列車下周日（28日）暫停服務，以更換油麻地站的隧道電纜吊架。港鐵昨稱，預計整項工程需28小時，期望下周一（29日）首班車開出時恢復服務，下周日太子站預計非常繁忙，早上起會實施人流管制，並安排1000人在多個相關車站協助乘客，料運力足夠應付市民需要。立法會議員張欣宇相信港鐵可按時完成工程；田北辰則關注港鐵並未公布倘工程延遲的後備方案。

更換工程影響本月28日太子、旺角、油麻地及何文田站的觀塘線列車服務（見圖），其中旺角和油麻地站只提共荃灣線列車服務，太子站為荃灣線及觀塘線的唯一轉車站。港鐵預計太子站會非常繁忙，呼籲乘客盡量使用其他轉車站和過海鐵路線，包括東涌線、東鐵線及將軍澳線出行。

年內東涌線做同類工程

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲昨稱，整項工程需28小時，一般晚上收車後的「黃金兩小時」維修時間並不足夠，而周日人流較少，當日施工可減低對市民的影響。被問到能否確保按時下周一恢復列車服務，李指工程有不同檢查點跟進進度，港鐵亦會不斷更新資訊，以便市民及早知道翌日安排。她亦透露，料今年內東涌線會做類似工程。

觀塘線延至5分鐘一班

車站安排方面，李婉玲稱將安排1000名港鐵職員及承辦商人員在相關車站協助乘客。職員會在站內多處舉起大型指示牌和擺放特別標示，轉乘荃灣線的人可留意標示中「紅色」指示，觀塘線則為「綠色」指示，按此前往相應月台乘車及轉車。她續稱，觀塘線列車班次將延長至每5分鐘一班，以減少乘客聚集；荃灣線及屯馬線的班次則會稍微加密，分別為每3.5分鐘及5.5分鐘一班，並適時調節列車服務。

另外，港鐵當日將與九巴合作，乘客可全程免費乘搭來往油麻地、黃埔和何文田區的8號線，以及在指定巴士站免費乘搭30X線。九巴會加密8號線班次至約10分鐘一班，30X線在繁忙時間每7至8分鐘一班，會因應情况調整。

曾任港鐵工程師的張欣宇表示，更換電纜吊架為「預計性較高」的工程，相信可按時完成。他解釋，硬件組裝工序可根據組件數目計算時間，與需要不斷重新調試的系統更新不同，不會因信號問題令列車服務受阻。被問到港鐵應否就暫停部分服務補償市民，張認為無車站完全停運，亦有多個替代路線，港鐵已以最大程度減少不便。

田北辰籲設延工後備方案

田北辰稱曾與港鐵溝通，形容對方對工程「好有信心」，但他關注今次更換電纜吊架為首個更新鐵路設施工程，「萬一更換時有石屎掉落，有什麼延遲應如何處理？」，認為港鐵應事前安排後備方案並通知市民，惟港鐵未有確實回覆。

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