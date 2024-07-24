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港聞

港聞二

有長期病患無打疫苗 17歲少年染新冠危殆

【明報專訊】衛生防護中心昨公布一名有長期病患的17歲少年本月20日起發燒、流鼻水、咳嗽、有痰及嘔吐，同日到廣華醫院求醫並入院，臨牀診斷為2019冠狀病毒病併發肺炎及呼吸衰竭。病人昨晚情况危殆，仍然留院。

併發肺炎呼吸衰竭

衛生防護中心初步調查顯示，病人沒接種新冠疫苗，潛伏期內沒外遊，而兩名家居接觸者曾出現病徵，當中一人已康復，一人情况穩定。衛生防護中心強調接種疫苗可有效預防嚴重新冠病情，高危者包括孕婦應盡快接種疫苗，並適時接種加強劑。

另外，醫衛局昨公布2022/23年度《本地醫療衛生總開支帳目》，連同2019冠狀病毒病相關開支，醫療衛生總開支約2841億元，較上一年度多約361億元，並佔本地生產總值約10%。公共支出比例由58.5%升至61.2%，佔約1738億元，私人支出佔1103億元，較上一年度減少近75億元。

2022/23醫療衛生開支2841億

4年度新冠相關開支827億

若扣除新冠相關開支，2022/23年度醫療衛生總開支為約2396億元，較上一年度增加135億元；公共支出約1301億元，佔54.3%。本報按2019/20至22/23年度醫療衛生總開支計算，新冠相關的醫療衛生開支累計827億元，公共支出佔近808億元，即佔近98%。

相關字詞﹕醫療衛生開支 新冠 醫衛局

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