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港聞

港聞二

港模泰寓所身中9刀亡 港人丈夫受查 指妻抑鬱自殺

【明報專訊】泰國傳媒報道，一名24歲香港女模特兒日前被發現在家身中9刀，傷重死亡。其港人丈夫懷疑與案有關，接受當地警方調查，他聲稱女事主自殺。入境處表示，獲悉事件後已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐泰國大使館了解情况，至今未接獲港人求助，會繼續留意事態發展。

曾聞打鬥 鄰居助抬出事主

據泰國電視台Thairath TV報道，上周四（18日）傍晚，泰國警方接報稱女事主身體受傷，送院後證實死亡。事主丈夫聲稱事主因抑鬱自殘。根據閉路電視片段，女事主當日下午5時許曾出門放狗，其丈夫則駕車外出，兩人先後返回寓所，其後傳出打鬥聲音，有鄰居疑聽到聲音走出屋外張望。然後有兩三人將奄奄一息的女事主抬到街上，大聲呼叫求助，要將她送往醫院。

傷口深見骨 屋外有血漬

根據泰國傳媒報道，24歲的女事主Gwendolyn Cretton及其丈夫Wai均為香港人。瑞士裔的Cretton曾任職模特兒，本報昨致電模特兒公司CalCarries Hong Kong查詢，對方指事主姓名及年齡與公司一名前模特兒資料相符，但半年前已約滿，公司正了解事件。

報道指死者傷口深至見骨，涉事屋外有血漬；又指事主結婚約兩年，夫婦於泰國租屋住，計劃經營咖啡店，早前曾結伴到清邁旅遊。丈夫稱事主最近情緒低落，出事前兩人曾因瑣事大打出手，他不想留在家中，遂獨自外出，回家發現妻子倒地受傷。

丈夫疑涉案 被當地警方押走

泰國傳媒拍攝到事主丈夫事後到警署助查，他被警員押上車，其間沒回答記者提問。另外，一名男鄰居指不認識事主丈夫，對事件感到驚訝和害怕。

相關字詞﹕泰國

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