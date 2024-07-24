港模泰寓所身中9刀亡 港人丈夫受查 指妻抑鬱自殺

曾聞打鬥 鄰居助抬出事主

據泰國電視台Thairath TV報道，上周四（18日）傍晚，泰國警方接報稱女事主身體受傷，送院後證實死亡。事主丈夫聲稱事主因抑鬱自殘。根據閉路電視片段，女事主當日下午5時許曾出門放狗，其丈夫則駕車外出，兩人先後返回寓所，其後傳出打鬥聲音，有鄰居疑聽到聲音走出屋外張望。然後有兩三人將奄奄一息的女事主抬到街上，大聲呼叫求助，要將她送往醫院。

傷口深見骨 屋外有血漬

根據泰國傳媒報道，24歲的女事主Gwendolyn Cretton及其丈夫Wai均為香港人。瑞士裔的Cretton曾任職模特兒，本報昨致電模特兒公司CalCarries Hong Kong查詢，對方指事主姓名及年齡與公司一名前模特兒資料相符，但半年前已約滿，公司正了解事件。

報道指死者傷口深至見骨，涉事屋外有血漬；又指事主結婚約兩年，夫婦於泰國租屋住，計劃經營咖啡店，早前曾結伴到清邁旅遊。丈夫稱事主最近情緒低落，出事前兩人曾因瑣事大打出手，他不想留在家中，遂獨自外出，回家發現妻子倒地受傷。

丈夫疑涉案 被當地警方押走

泰國傳媒拍攝到事主丈夫事後到警署助查，他被警員押上車，其間沒回答記者提問。另外，一名男鄰居指不認識事主丈夫，對事件感到驚訝和害怕。