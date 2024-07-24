灣區熱搜：深商廈空置率降至29.8%

第一太平戴維斯指出，今年上半年深圳共有4個甲級寫字樓項目入市，均於第一季度交付，新增面積約20.5萬平方米，截至上半年底，全市甲級寫字樓總存量面積達1122.8萬平方米。

上半年深圳甲級寫字樓市場的租賃需求仍然以降本增效主導，在市場競爭仍然激烈之下，業主選擇繼續提供租金優惠以提升項目吸引力。截至上半年底，全市平均租金降至每平方米月租160.4元人民幣。

金融專業服務TMT

租賃面積佔比逾70%

租戶結構方面，第一太平戴維斯表示，第二季深圳甲級寫字樓租賃需求仍主要來自金融、專業服務業、TMT（Technology, Media, Telecom；科技、媒體、電訊）三大行業，其合計租賃面積佔比超過70%。

銀行、多元金融行業亦有大面積租賃成交；教育機構、人力資源服務行業的需求增長則較為明顯。遊戲、電商、半導體及自動駕駛等行業也貢獻部分大面積租賃交易。

不過，今年全年深圳市寫字樓新增供應預計達到62.8萬平方米，其中第三季預計有4個新項目交付入市，合計帶來19.2萬平方米新供應。

供應料增 平均租金或續跌

對於下半年，第一太平戴維斯認為，由於宏觀環境仍存在諸多不確定因素，加上企業普遍延續降本增效的辦公空間策略，寫字樓市場整體去庫存壓力不減，短期內空置率或將持續受壓；同時可預見未來數季仍有較大規模的寫字樓新增供應交付，租賃市場競爭將繼續加劇，全市平均租金料繼續下調。