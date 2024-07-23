奧雅納建盛任顧問 東九集運擬下半年邀營運商交意向

蒐意見可否延至慈雲山增藍田北

顧問聯營團隊包括奧雅納工程顧問公司、建盛（亞洲）工程顧問有限公司、本地財務顧問萊坊測量師行有限公司、規劃顧問KTA規劃顧問有限公司、內地工程設計顧問華設集團，以及其他不同範疇的專業成員。

路政署發言人表示，政府計劃今年下半年邀請國內外供應商及營運商提交意向書，以掌握他們對建造及營運有關系統的意向及能力，同時邀請他們就項目的不同範疇提供意見，會爭取2026年為項目建造工程招標，目標2027年批出合約，2033年或之前竣工。

鐵路運輸專業人員協會昨舉辦「東九龍鐵路發展論壇2024」，梁少江於會上被問及有多大信心工程不會延誤，他稱稍後會展開環評報告，形容「爭取每分每秒做」。工聯會立法會議員鄧家彪關注，應制定後備方案，確保工程不會延誤，他解釋，假設建造商集資或自資興建鐵路時項目「不受歡迎」，即需到立法會申請撥款，屆時或會導致工程延誤。

東九龍線初步走線全長約7公里，包括約6公里高架橋及約1公里隧道，全線設8個車站，包括彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘、油塘東。

路政署長早前已接觸5間公司，包括中車浦鎮阿爾斯通運輸系統。中車南京浦鎮車輛總工程師李輝光表示，若客運量每小時在約8000人、不超過1萬人，APM系統（全自動旅客捷運系統）會較適合，但需在沿線設4個供電站，反之RRT系統（導軌式膠輪智慧捷運系統）適合較多客運量，只需在首尾兩站各設一個供電站。