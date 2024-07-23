橋嘴洲白化珊瑚多屬嚴重 學者：有需要全港調查

顏色深淺辨程度 6級多在最差兩級

黃與團隊上周二統計橋嘴珊瑚群白化程度，其中運用了澳洲昆士蘭大學團隊設計的Coral Watch圖表，圖表分為4個色系，每個色系按顏色深淺分成1至6分，分數愈低則白化程度愈嚴重。黃稱，一般而言團隊科學家會隨機選擇20株珊瑚，肉眼對比同一株最深及最淺色的分數，相加除以2後得出分數，當日在橋嘴所見，大部分珊瑚在2分以下。

崔佩怡一直有從事本地珊瑚研究，她說未來一周將會基於2022年曾到訪的16個地點，再到相關水域蒐集白化數據。她表示，仍待蒐集更多環境數據分析今次珊瑚白化成因，呼籲任何潛水員如見到本港水域有珊瑚白化情况，可向漁護署及她的研究團隊報告。

崔佩怡解釋，珊瑚白化一旦發生，難以阻止，但若能蒐集環境數據，將有助了解涉及範圍多大、白化程度如何。她舉例，若研究期間發現有地點的珊瑚未受白化影響，研究者就可進一步了解有哪些因素有利珊瑚發展再加以保護；研究結果亦有助檢視現有海岸公園對保護珊瑚免於白化是否有效。

（海岸生態直擊系列．二）