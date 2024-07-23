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港聞

港聞二

珊瑚一周變白 噩夢兩年更黑 學者橋嘴洲普查稱比例逾七成 料差過2022

【明報專訊】本港海岸及多處離島均有不少色彩斑斕的珊瑚群，2022年7月下旬西貢橋嘴洲海岸發生大規模珊瑚白化，其後一度恢復健康，但本月中旬白化再現，據本報記者觀察，大規模白化在一周內發生。環境科學學者黃志俊經珊瑚普查統計，該處白化比例逾七成，情况「頗令人擔憂」。中大珊瑚學者崔佩怡認為今次白化程度「震撼」，涉及不同品種、白化程度亦高，料今次本港珊瑚白化會較2022年更嚴重，認為有需要做更大範圍調查，找出成因，助日後保存珊瑚。

明報記者 鄭律銘

本報記者最先在本月10日下午到橋嘴洲連島沙洲旁的珊瑚群浮潛觀察及拍攝，在水深約1至3米處有大片十字牡丹珊瑚群，當日大部分呈健康的褐色，僅個別初步白化，呈螢光綠色；局部同款珊瑚頂部有損傷。同範圍有數株肉質扁腦珊瑚及濱珊瑚分別呈白色及螢光紫色，屬白化現象。

嗇色園主辦可觀中心生物科主任黃志俊本月13日到同一位置觀察，並在上周二（16日）組隊聯同中大珊瑚學者崔佩怡、生態攝影師等一行約10人到場做珊瑚普查，分別觀察珊瑚日夜情况。本報記者隨同觀察，發現珊瑚白化程度較6天前嚴重，除原有個別已白化品種，原先大片呈褐色健康的十字牡丹珊瑚也大部分白化。至於該處魚群如蝴蝶魚、黃尾石剎、蟹及孟加拉豆娘魚，繼續在珊瑚罅隙活躍出沒。

涉多範圍多品種 珊瑚蟲大致正常

黃志俊於普查後整理結果，以樣線截取法（line intercept method）統計顯示，該處珊瑚覆蓋率67.4%、白化比例達73%。黃認為該處珊瑚與本月10及13日相比，16日所見的珊瑚白化明顯更嚴重、涉及「多範圍、多品種」。至於夜間情况，黃稱當晚白化的珊瑚蟲有伸出觸手，大致活躍正常；個別角孔珊瑚的珊瑚蟲縮短，未能有效覓食。

兩年前白化料因海水變暖變淡

崔佩怡形容，珊瑚對環境變化敏感，在不合適環境下，例如海水持續高溫、水質轉變、鹽度下降等，均會令珊瑚將共生的「蟲黃藻」排出體外，導致白化；而珊瑚有95%營養來自「蟲黃藻」，當珊瑚捱餓或細胞感染，便有死亡風險。黃表示，珊瑚一旦死亡，將令魚群缺乏地方藏身及產卵，影響該區生態完整。

前年未見 東平鹿角珊瑚今亦白化

橋嘴洲珊瑚2022年曾大規模白化、之後恢復，相隔兩年白化再現。崔佩怡稱，分析環境數據後，相信上次白化與持續海水高溫及海水變淡有關，水溫是其中一個構成壓力的因素，但今次成因仍待蒐集更多環境數據確認。據她團隊另在東平洲觀察，該處上次未有明顯白化的鹿角珊瑚，今次亦有白化，料今次本港整體珊瑚白化會較兩年前嚴重。

盼稍後恢復 籲市民勿觀摩

黃及崔均期望今次珊瑚白化可在稍後恢復，崔稱珊瑚白化意味已承受不少環境壓力，市民可做的是盡量「取走一些壓力」；黃呼籲市民不要「一窩蜂」觀摩白化情况，應交由科研團隊現場調查。

漁護署回覆本報查詢稱，為妥善護 理本港珊瑚群落，每年均舉辦珊瑚礁普查並設立香港珊瑚白化觀察報 告系統，今年截至本月18日有4宗；而2021年至去年，本港水域珊瑚白化報告數字分別為9宗、22宗及6宗。署方呼籲市民如發現珊瑚白化，可向該署提交報告，稱會繼續密切留意各水域珊瑚情况，並按需要適當跟進。

（海岸生態直擊系列．二）

相關字詞﹕珊瑚普查 崔佩怡 黃志俊 橋嘴洲 珊瑚 珊瑚白化

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