商廈搗搖頭丸工場 一手包辦19歲男被捕

海關前日在大角嘴展開反毒品行動，截查目標男子，將他帶返附近商廈一個200平方呎單位搜查，發現約20種懷疑用來製造搖頭丸的化學品、4.3公斤搖頭丸及125克海洛英，毒品市值約110萬元，遂拘捕該名19歲男子，據悉，他以每月4800元租用並管理單位。

海關亦檢獲一批製毒工具，包括加熱器、電磁爐、攪拌器、蒸餾器等，相信工場提供一條龍服務，透過加熱、純化、過濾、提煉工序，製作毒品。海關指，檢獲的大量化學品中，甲苯、乙酸、丙酮及硫酸屬受管制化學品，部分化學品有危險，包括高度易燃及腐蝕，可引起火警及爆炸，存放於商廈會威脅其他租戶安全。海關相信，該批化學品可製成約12萬粒、市值約1000萬元的搖頭丸。

調查顯示部分檢獲化學品於本地化學品公司購買，部分由外地購入。據了解，搖頭丸以往多從歐洲入口，甚少本地製作，檢獲的搖頭丸純度有待化驗。海關估計暑假臨近，毒販欲在本地建立生產線供應本地市場。