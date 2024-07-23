商廈搗搖頭丸工場 一手包辦19歲男被捕

【明報專訊】海關近20年來首次搗破「一條龍」搖頭丸製造工場。行動中，海關檢獲一批化學品、搖頭丸、海洛英及製毒工具，毒品市值約110萬元，拘捕一名19歲本地無業男子，有黑幫背景。海關相信他「一腳踢」經營製毒工場，他稱在網上學習製毒知識。他被落案控以一項製毒、一項販毒及一項管有受管制化學品以非法生產危險藥物罪，今日在西九龍裁判法院提堂。
海關前日在大角嘴展開反毒品行動，截查目標男子，將他帶返附近商廈一個200平方呎單位搜查，發現約20種懷疑用來製造搖頭丸的化學品、4.3公斤搖頭丸及125克海洛英，毒品市值約110萬元，遂拘捕該名19歲男子，據悉，他以每月4800元租用並管理單位。
海關亦檢獲一批製毒工具，包括加熱器、電磁爐、攪拌器、蒸餾器等，相信工場提供一條龍服務，透過加熱、純化、過濾、提煉工序，製作毒品。海關指，檢獲的大量化學品中，甲苯、乙酸、丙酮及硫酸屬受管制化學品，部分化學品有危險，包括高度易燃及腐蝕，可引起火警及爆炸，存放於商廈會威脅其他租戶安全。海關相信，該批化學品可製成約12萬粒、市值約1000萬元的搖頭丸。
調查顯示部分檢獲化學品於本地化學品公司購買，部分由外地購入。據了解，搖頭丸以往多從歐洲入口，甚少本地製作，檢獲的搖頭丸純度有待化驗。海關估計暑假臨近，毒販欲在本地建立生產線供應本地市場。