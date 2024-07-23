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港聞二

工人指大判保華無支薪 路署：已解決

【明報專訊】數十名身穿工衣的工人昨早到路政署位於北角政府合署的辦公室追討欠薪，涉及一個由路政署外判予保華建業的港島區工程。路政署安排勞資雙方代表開會，該署昨晚表示，約120名受影響的員工昨已獲發6月薪金；勞工處亦表示欠薪問題已初步解決。

建造業工會引述工人：涉逾百人 有4月起被拖糧

路政署回覆稱，今次拖欠薪金事件涉及該署轄下港島區道路維修定期合約分判商員工，路政署已即時介入，經協調後約120名受影響員工昨已獲發6月薪金。路政署表示，今次事件只涉及合約的部分分判商員工，工程進度大致不受影響。勞工處回覆稱，知悉事件後已即時聯絡相關承判商及持份者，工人的欠薪問題已初步獲得解決，有關承判商已承諾支付工人的欠薪。路政署及勞工處均稱繼續跟進事件。本報昨向保華查詢，截稿前未有回應。

香港建造業總工會理事長周師傑昨早到場了解事件，稱昨早約有50名工友到場請願，路政署安排勞資雙方代表開會，並從旁協調，最終資方代表承諾開票支薪。據他向工友了解得知，今次欠薪只涉及一個工程項目，超過100人受影響，有工友自4月開始沒有收到薪金，部分人上周已到勞工處求助及登記，因此昨沒到場。據他了解，有關項目已經交由另一間承辦商接手。

據稱項目已交另一承辦商

有在場工人表示，工程涉及18/HY/2020合約，大判（保華）沒付款予他們所屬的分判商，因此遲遲未收到薪金，形容「有汗出無糧出」。

翻查資料，涉事合約是一份為期4年的定期工程合約，負責香港島快速公路及高速道路以外的道路管理及維修，保華建業當年以1.51億元中標，合約期由2021年4月開始，2025年3月結束。

相關字詞﹕欠薪 保華

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