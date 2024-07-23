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港聞二

警長遊泰墮雙排車亡

【明報專訊】泰國傳媒報道，一名年約48歲中國籍男子昨早在泰國芭堤雅從一輛雙排車墮地受傷，其後不治。據悉，林姓男死者任職警長，駐守長沙灣分區，日前與妻女同遊泰國，獨自前往還神後乘車準備會合妻女期間出事。入境處回覆本報查詢，確認收到當事人家屬求助，已按家屬意願提供協助。

警方發言人稱，對一名警務人員在外地離世感到非常難過，已向相關人員的家人表示深切慰問，並會與他們保持緊密聯絡，提供一切適切的協助。

警方表難過 入境處接家屬求助

入境處表示，在接獲當事人家屬求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐泰王國大使館了解情况，並按家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與當事人家屬、公署和大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供協助。

根據泰國傳媒Matichon報道，男事主英文名Lam Chi Fai，年約48歲，為一名中國遊客，昨早被發現倒臥泰國芭堤雅馬路上，受傷流血，送院搶救後死亡。雙排車於意外後沒有停車，警方其後找到涉事司機，他稱不知道有乘客跌出車外。根據附近閉路電視片段，事發時間為昨早8時許，事主從一輛雙排車跌出，片段見到他曾嘗試用手捉住欄杆但不成功，結果頭及背着地，隨即有途人上前幫忙。網上流傳影片見到，救護人員於馬路上搶救傷者，包括施行心肺復蘇，其後送院。

相關字詞﹕泰國

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