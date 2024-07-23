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港聞二

國泰飛躍理想計劃 中學生澳洲試駕小型飛機 少女飛行夢 盼領別人探索世界

【明報專訊】看着在天空自由翱翔的飛機，每人兒時或多或少都曾因嚮往天空有個飛行夢。中四女生林靜詩（Betsy）的飛行夢則源於對自己名字的探索 — Betsy是國泰首架民航客機的名字。Betsy去年參與國泰航空舉辦的「飛躍理想計劃」，獲安排上周到澳洲阿德萊德飛行學校考察，體驗機師生活，嘗試駕駛小型飛機。體驗過衝上雲霄的滋味，Betsy更堅定了她成為機師的使命感，「每個人搭飛機背後有不同意義，有人為與家人重聚，有人為探索世界，我希望可成為他們旅程的一部分，帶領不同人到不同地方。」

明報記者 孫澤芳

國泰航空於2003年首辦「飛躍理想計劃」（I Can Fly），為有志投身航空業的中三至中六學生提供親身了解行業的機會。學員在為期一年的計劃中，會參與連串航空活動及社區服務，表現優秀的學員在計劃尾聲將有機會到外地考察，今屆計劃便有30名學員獲選，趁暑假到澳洲阿德萊德參觀飛行學校，並在導師指導下試駕小型飛機。長約半小時的旅程，起飛及降落由導師控制，但當飛機達到穩定高度，學員亦可嘗試駕駛飛機轉彎及升降。

上周澳洲阿德萊德不時下雨及颳大風，在風雨中起飛成為學員帶來格外難忘體驗，不少學員試飛過後均稱盼望成為機師，當中包括Betsy。Betsy的爸爸是飛機迷，但不是從事航空業，卻替女兒改了這個跟飛機有關的英文名，而女兒在爸爸的耳濡目染下也憧憬機師行業。

500呎高遇大風坐不穩

與導師合力拉桿化險

Betsy說，記得當時飛機飛到500呎便遇上大風，把機身吹得左搖右晃，到約1500呎稍為穩定後，導師見她有志成為機師，讓她試操控180度轉彎，怎料遇上大風，令她坐也坐不穩，最終導師與她一起用力拉着操控桿，終迎風將飛機拉回水平。

Betsy說，當時內心非常激動，緊張得手心出汗，是次試飛亦令她明白到預先準備重要，才能應對到空中的突發情况。

國泰：今屆300學員 規模倍增

國泰企業事務總經理黃文傑稱，計劃自2003年推行以來已有超過4000名學員參與，旨在透過為青年提供航空教育及體驗，鼓勵他們實踐理想，而今屆計劃報名反應熱烈，有約300名學員參加，規模較往年大一倍。

黃文傑表示，全球航空業正逐步復蘇，急需人手，國泰將檢討計劃，期望來年計劃將以300個名額作起點，逐漸擴大規模，並策劃大灣區版計劃，吸引大灣區人才。

相關字詞﹕機師 飛躍理想計劃 國泰

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