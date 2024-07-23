書展書商：人流生意跌一成 城寨書熱銷

電影《城寨》粉絲千元買書

稱或多買一套收藏

乘電影《九龍城寨之圍城》，展場多處可見「城寨」蹤迹。昨午近50名《城寨》粉絲於會場內聚集，將升中五的江同學有份為演員伍允龍組織約400人粉絲團，並於展區內與其他「寨民」、「街坊」相認。同行的朱同學稱已花逾千元購入兩套《城寨》三部曲及其他周邊，並考慮多購入一套，「因為另外兩套都簽了名，要收藏」。

創造館總編輯許小姐表示，受惠於電影，再版《九龍城寨》三部曲銷情上比任何一本新書更好，首日已緊急加印，惟未透露銷量，只透露造訪書攤的人流較往年增長近三成。許稱，讀者群以少女為主，最小的只有12歲。

中華書局董事兼副總編輯黎耀強稱，2015年由中華書局出版的《黑暗之城：九龍城寨的日與夜》的銷售量亦爆發式增長，「首年出版僅賣得百多本，今年卻賣300多本，完全都是由電影帶起」。他續稱，疫情前7日書展大概吸引約100萬人次入場，疫後則僅80萬至90多萬，本期望營業額能有約一成增長，「但應該未必做到」。

商務印書館（香港）有限公司董事兼副總經理吳小燕說，截至昨日人流及生意額按年少一成，認為受天氣、港人北上消費等影響令入場人次下跌，希望計及今天銷情能追平去年。吳稱，商務出版歷史愛好者鄭寶鴻所著的新書《重建九龍》記載昔日九龍城寨、彌敦道等面貌，形容「特別好賣」，連日已賣了200至300本。

稱或受敏感書報道影響

界限書店銷情較去年翻倍

界限書店出版經理Leanne說，或受「敏感書」報道影響，加上比去年投得的檔位多，銷情比去年翻一倍。Leanne又比較在書展與在深水埗獵人書店舉辦的「小型出版銷售場」，認為在兩邊擺展的目的不同，「那邊（銷售場）則較多本身行開獨立書店、喜愛與出版人交流的讀者」。她說，儘管今年被要求把「敏感書」下架，下年仍想參加書展，「本身書展是能有效接觸新讀者的地方」。

區家麟旅遊書被要求下架

出版社：不合理

藍藍的天出版社早前亦被要求把區家麟及邵家臻的5本著作下架，其中4本已應要求，惟區家麟的旅遊書《亂流》仍於攤位發售。負責人伍自禎昨在商台節目《在晴朗的一天出發》指出，該書關於香港山徑旅遊，不涉政治，認為下架要求不合理，又稱貿發局未有說明投訴機制、接獲投訴數字和有否上訴機制等，質疑「是否你（主辦方）覺得敏感的書都要收起？咁好『大鑊』喎」。他認為，若書籍在參展前能不違法地出售，應代表該書可於書展售賣。

（書展2024）