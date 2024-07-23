JUPAS改選 教大視藝37.9人爭1位最烈

多一狀元本地升學

8間資助大學昨公布JUPAS改選後競爭，以教大「創意藝術與文化榮譽文學士（視覺藝術）」競爭最激烈，只設10學額，約37.9人爭一學額。多間院校的體育課程競爭激烈，其中教大「運動科學及教練榮譽理學士」設24個學額，約35.8人爭一位；教大「體育教育榮譽學士」設26學額，約34.7人爭一位；浸大「體育及康樂管理文學士（榮譽）」有22學額，約30.3人爭一位（見表）。

科大畢業生薪跌 院長：短期波動

此外，科技大學昨宣布成立藝術與機器創造力學部，隸屬跨學科學院，擬在2025/26學年提供4個研究生課程。翻查資料，科大早前公布上學年本科畢業生薪酬數據，跨學科學院畢業生平均月薪按年跌29.7%至29,539元，跌幅是各學院之最。跨學科學院院長屈華民表示，學院提供的科技及管理學雙學位課程（T&M-DDP）原為「王牌學科」，往年畢業生平均月薪高達7萬元，惟去年受本港經濟大環境影響，「金融可能沒有那麼景氣」，才導致畢業生薪酬「略有下降」，重申「絕對是短期波動」。