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港聞

港聞二

小學呈分擬納體育 人文、科學各乘4 津小議會料患病學生有特別安排

【明報專訊】小學常識科2025/26學年起正式分拆為人文、科學科，學生在兩科的呈分試成績影響升中。教育局正修訂各科呈分比重，據悉當局初步擬將學生兩個新科的成績各乘4，另擬將體育科亦納入呈分，比重乘2。消息稱當局仍在檢視，未有最後定論。津貼小學議會主席蘇炳輝表示倘體育納入呈分，預料患病等學生可申請特別安排，不認為會構成不公平。

教局：正收集意見 適時公布

教育局表示，正檢視呈分試科目比重和收集意見，適時公布安排。

拆科後佔比高於原常識科

小五和小六生呈分試的成績，影響升中派位。據悉當局初步計劃，學生的中英數呈分成績，各由過往乘9減至乘8；常識科由原本乘6，拆科後變為人文、科學科各乘4，意味超越常識科本身比重；體育科料納入呈分試，比重看齊原有的視藝、音樂科，3科各乘2。

津貼小學議會主席蘇炳輝說，教育局年初已諮詢教界對體育科納入呈分的意見，他認為應納入，議會亦同意，又稱體育講求體能，以及運動知識、態度等校本元素，盼藉體育呈分培養學生從小做運動、控制飲食。他稱議會曾討論患先天疾病（例如哮喘）的學生會否處劣勢，但相信局方接受醫生證明，會提供特別安排，不認為構成不公。

今年9月小三首批新制學生

全港小學2025年9月（2025/26學年）起，分階段推展人文、科學科，屆時小一和小四級率先學習新科；意味今年9月的小三級學生，將來成為首批受新呈分機制影響的學生。蘇炳輝說，呈分比重的背後，影響課時和教學內容，倘兩個新科比重各乘4，加起來與中英數其中一個主科比重一致，做法合適。

蘇炳輝期望，局方下學年（2024/25）初或中期公布最新比重，尤其讓部分試教人文或科學科的學校更掌握如何評分，也讓整個教界做足準備。

相關字詞﹕小學 呈分試

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