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港聞

港聞二

控方11天播42小時片段 舉證黎爭外國支持

【明報專訊】控方在舉證的尾聲花了11天、播放共42小時的片段，以舉證黎智英在涉案時段的言論。早於2019年7月，黎智英出席美國保衛民主基金會的座談會便批評《逃犯條例》是十分邪惡的陰謀，香港正處於敵方陣營為美國作戰，美國為表誠意應以行動支持。2020年4月起，黎智英接受多間外國媒體訪問，他向《金融時報》稱國際力量是唯一救命的方法。

出席座談會主持節目 經常籲美撐港

2020年5月黎智英出席台灣節目《鄉民來衝康》時，重申很想中央情報局、英美等國家影響香港，不諱言「外國勢力是現在我們非常需要」。對於被親中媒體批評「漢奸」、「叛國」，黎表示不介意。 另在一些訪問中，黎智英指一旦國安法實施，會有嚴重後果，提議美國時任總統特朗普可制裁中國科技、凍結官員資金，多方面向中國施壓；黎當時支持特朗普爭取連任，認為港府會更謹慎應對《蘋果》。

由黎智英主持的節目Live Chat with Jimmy Lai於2020年7月首播，至黎同年12月還押為止，共製作24集，嘉賓包括前港督彭定康、美國前副參謀長Jack Keane、以色列前副總理Natan Sharansky等。黎智英稱新當選美國總統的拜登的政治路線會削弱對華方針，黎主張繼續呼籲美國支持，令拜登政府關注香港問題。

不諱言非常需要「外國勢力」

在節目和訪問中，黎智英都曾被問及去留的問題，他多番重申不會離開香港，否則會令自己蒙羞和使《蘋果》失去聲譽。他自認「生事者」，不能製造麻煩後離去，哪怕入獄仍要繼續做應該做的事，還望不要累及下屬。

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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