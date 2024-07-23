陳梓華李宇軒指證 黎藉國際線施壓中共

陳獲黎資助登廣告 變傳話人

李獲陳告知黎「支爆」計劃

2019年6月，陳梓華透過民主黨創黨主席李柱銘接觸黎的助手Mark Simon，獲告知最多可借500萬元。李宇軒稱當時只知墊支者是某「uncle」，其後才知是黎名下的「Lais Hotel」和力高顧問有限公司，但陳卻說他得知消息後開宗明義告訴李「蘋果黎智英」願意墊支。陳李7月在金鐘簽收文件得知對方身分，同月李獲介紹認識「攬炒巴」劉祖廸，協助劉在英國籌辦另一次眾籌，團隊決定統一以組織名義登廣告，取名「重光團隊」（SWHK），陳2020年6至7月才加入。

據陳的說法，眾籌前後他首次與黎見面，黎着他幫忙聯絡勇武派，勸喻他們保持克制。其後二人由2019年11月至翌年6月另有5次見面，其中在區選後的會面中，黎表明要結合街頭、議會、國際線力量「推爆政府」，又說希望有素人參與初選，令初選更有認受性。陳稱他是少數知道初選一直以來由黎智英構思的人。

李宇軒和陳梓華均稱，國際游說的想法最早出現於2019年8月，當月至翌年初，李分別以「香港故事」和重光成員身分聯同他人在香港和海外會見外國政要，望引起外國關注香港情况以至推動制裁法案。李宇軒指出，重光團隊組織鬆散，匿名成員多，欠授權代表；李只是「廣義地」代表重光，不同意組織為制裁而成立，亦非所有成員都支持制裁。

李質疑本身在做國際游說 或不算「共識」

2020年1月是控方案情的關鍵時間點，陳梓華和劉祖廸獲黎智英邀請到台灣，該次是陳與黎智英第五次見面，陳憶述黎重提初選主張，透露已向歐洲一間公司索取初選投票程式的報價，又匯報其「支爆」計劃，重申要團結不同板塊，在明在暗影響外國政府的對華政策，最終推倒中共，希望劉帶領的年輕一代能接棒。劉回應他願意合作，但重光的意向要和缺席的李宇軒討論。

陳指會面翌日他與劉、李二人召開線上會議，並將會面內容向李轉述，確立陳負責香港事務、李做游說和劉做精神領袖的共識，李表示「okay」。控方問李事後有否按分工辦事，李稱游說是他本身就在做的事，「對我嚟講冇分別」。李從無見過黎，無以任何方式與黎溝通。

2020年8月李宇軒和黎智英分別首次被捕，其後陳梓華亦被捕，當時3人均獲保釋。李宇軒被捕前曾向陳梓華提出到外地建立流亡政府，二人最後討論的話題有關去與留。

（黎智英案）